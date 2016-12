Vermisste aus Bad Elster: Tote nahe Asch entdeckt

DNA-Test steht noch aus - laut Polizei kein Hinweis auf eine Straftat

Von Tino Beyer

erschienen am 06.12.2016



Bad Elster/Asch. Nahe der tschechischen Stadt Asch/Aš wurde in einem Waldstück eine tote Frau gefunden, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die vermisste 82-Jährige handelt, die in Bad Elster als vermisst gemeldet worden war. Das sagte Polizeisprecher Oliver Wurdak am Dienstag auf Anfrage von "Freie Presse". Die Leiche sei bereits vor zwei Wochen gefunden worden. Die letzte Gewissheit, dass es sich dabei um die Gesuchte handelt, stehe jedoch noch aus, so Wurdak. Ein DNA-Abgleich werde derzeit in Regie der tschechischen Kollegen vorgenommen.

Die Rentnerin hatte am 17. Oktober eine Einrichtung in der Elsteraner Badstraße verlassen und war seitdem verschwunden. Eine öffentliche Suche durch die Polizei blieb ohne einen einzigen Hinweis. "Es kam einfach nichts", sagte Oliver Wurdak. Nichtsdestotrotz wurde intensiv nach der vermissten Frau gesucht. Dabei war unter anderem eine Hundestaffel aus Hof und ein Hubschrauber im Einsatz. Öffentliches Aufsehen erregte die Suche nach der Vermissten besonders, als ein Teich nahe Bad Elster - der sogenannte Jägerteich - durch die Feuerwehr leergepumpt wurde.

Auch im Fernsehen lief der Fall: in der MDR-Sendung Kripo live. Zudem seien Fahndungsplakate in dem Gebiet aufgehängt worden. "Die Angehörigen haben sie ins Tschechische übersetzen lassen und im Ascher Zipfel verteilt", informiert Oliver Wurdak, wie aufwendig sich die Suche gestaltet hatte - letztlich ohne Erfolg. Da es keinerlei Hinweise gab, seien die Aktivitäten eingestellt worden. Am 22. November dann schließlich der Fund einer Leiche in einem tschechischen Waldstück. "Es war reiner Zufall, dass in diesem Gebiet jemand unterwegs war", so der Polizeisprecher. Der Fundort liegt 8,5 Kilometer vom Ort des Verschwindens in Bad Elster entfernt. Eine Strecke, die also noch im Bereich eines Fußmarsches liegt.

Alle Hinweise würden auf die Vermisste hindeuten. Anzeichen für eine Straftat liegen laut Oliver Wurdak nicht vor. "Es gibt bislang keine Anhaltspunkte. Beispielsweise wurde bei der Toten auch Bargeld gefunden, was eine Raubstraftat ausschließt." Warum die Frau die Tour unternahm, ob sie sich verlaufen oder gesundheitliche Probleme hatte, bleibt laut Wurdak wohl ungeklärt.