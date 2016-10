VogtlÃ¤nder als gefÃ¼rchteter Nazi in Holland: Suche nach Spuren

Vogtländer als gefürchteter Nazi in Holland: Suche nach Spuren

Ein gebürtiger Oelsnitzer wird mit Dutzenden Morden im Süden der Niederlande in Verbindung gebracht. Ein Journalist arbeitet dieses finstere Kapitel jetzt auf. Es ist auch ein Teil seiner eigenen Familiengeschichte.

Von Tino Beyer

erschienen am 06.10.2016



Oelsnitz. Als er erschossen wurde, war er 39 Jahre alt und Vater von 13 Kindern. Für die älteste Tochter - sie war zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt - endete an diesem 10. August 1944 die Jugend.

Es ist ein Drama von vielen im Zweiten Weltkrieg, das sich in der Provinz Limburg im Süden der Niederlande abgespielt hat. Bart Ebisch, 55, hat diese Geschichte zeitlebens begleitet. Seinen Großvater durfte er deshalb nie kennenlernen. Doch seiner Mutter zuliebe will er dem mutmaßlichen Mörder ihres Vater, seines Großvaters, auf die Spur kommen. Eine Spur, die den Journalisten in den vergangenen Tagen ins Vogtland führte. Max Strobel, so heißt der Täter, stammte aus Oelsnitz. "Er gilt in Holland als einer der größten Kriegsverbrecher", sagt Bart Ebisch. 69 Morde werden mit Max Strobel in Verbindung gebracht. 3500 Menschen ließ er binnen zwei Jahren verhaften. "Man kennt ihn, aber man weiß nichts über ihn", sagt der Journalist, der im Vogtland hoffte, weitere Mosaiksteine aus Strobels Leben zu finden.

Geboren wurde Max Strobel am 15. Juli 1912 in Oelsnitz. Sein Elternhaus stand damals am Schönecker Platz, dem heutigen Rudolf-Breitscheid-Platz. 1935 verließ er die Stadt gen Chemnitz, 1938 zog er gemeinsam mit seiner Frau in den Westen Deutschlands nach Düsseldorf, später nach Maastricht in den Niederlanden, wo Strobel von 1942 bis 1945 bei einem Sicherheitsdienst arbeitete. Parallel machte er Karriere bei den Nazis. Er war NSDAP-Mitglied und als SS-Offizier Chef über neun Leute, so die Recherchen von Bart Ebisch. Max Strobel sei ein Überzeugungstäter gewesen, sagt der 55-Jährige. Als im Süden der Niederlande zu Kriegsende bereits die Befreier einrückten, sei Strobel nordwärts geflohen - um weiter zu morden. Zur Rechenschaft gezogen wurde er nie. Unter mehreren falschen Namen überstand er unter anderem ein Kriegsgefangenlager in Norddeutschland. Im westfälischen Hamm verliert sich später seine Spur. Einer aus seinem Strobel-Trupp wird nach Kriegsende verurteilt. Weitere Prozesse in den 1970er Jahren gegen vier Mittäter endeten mit Freisprüchen, weil angeblich Beweise fehlen. Nach Studium der Justizakten sagt Bart Ebisch: "Man hat nicht wirklich welche gesucht."

Doch wo ist Max Strobel geblieben? Bart Ebisch war in diversen Archiven, hat Stasi-Akten gelesen. Eine Spur führte dabei auch zurück ins Vogtland: Strobels Frau habe in den 1980er-Jahren wieder in Oelsnitz gelebt. Sie sei psychisch krank gewesen und 1989 in Haldensleben in Sachsen-Anhalt verstorben. "Eine Tochter könnte möglicherweise noch leben", sagt Ebisch. Auch Teile der Familie vermutet der Niederländer in der Region. Max Strobel sei als zweites Kind seiner Eltern auf die Welt gekommen, wie aus dem Oelsnitzer Kirchenbuch hervorgehe. Auch da habe er nachgeforscht.

Entscheidende Puzzle fand Bart Ebisch nicht im Vogtland. Kann ihm jemand weiterhelfen? Der Kern der Geschichte ist indes faktendicht. Bereits am Samstag soll ein vier Seiten langer Beitrag in der niederländischen Regionalzeitung De Limburger erscheinen. Seine 88-jährige Mutter, die an Demenz erkrankt ist, wird ihn nicht mehr wahrnehmen. "Sie versteht es nicht mehr", sagt Bart Ebisch. Geschrieben hat er die Geschichte trotzdem. Gegen das Vergessen. www.ebischmedia.nl