Vogtländer und Gäste rutschen gut rein

Wintersport und Wellness zogen zum Jahreswechsel viele Gäste ins obere Vogtland. Und nach Saurer-Gurken-Zeit sieht es für viele Hoteliers auch im Januar nicht aus - dank des Wetterberichtes.

Von Tino Beyer

erschienen am 02.01.2017



Schöneck/Klingenthal/Erlbach/ Bad Elster. Bilderbuch-Jahreswechsel im oberen Vogtland: Tausende Einheimische und Gäste rutschten gut rein - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Dank des Traum-Wetters der vergangenen Tage erlebten vor allem die Pisten von Erlbach, Schöneck und Mühlleithen den ersten Ansturm der noch jungen Wintersaison.

Noch wedelten Skifahrer auf weitestgehend künstlichem Schnee talwärts. Doch bereits in wenigen Stunden dürften echte Flocken wirbeln und die Skibedingungen weiter verbessern. "Wir wollen ja auch mal einige Loipen präparieren, die gehören schließlich auch dazu", sagt Norbert Dick, Vorsitzender des Wintersportvereins Erlbach. Für Langläufer war die 1,5 Kilometer lange Kielloipe in Mühlleithen bislang die einzige Option in der Region. Entsprechend viele Wintersportler steuerten sie an. Urlauber mit der Hoffnung auf Schnee hatten in Klingenthal über die Jahreswechsel-Tage nahezu alle Betten belegt, berichtet Michael Grimm von der Tourist-Information. "Absagen wegen zu wenig Schnee gab es nur sehr wenige." Die Tage um den Jahreswechsel seien für die Klingenthaler Touristiker eine Bank - und das in jedem Jahr.

Volles Haus meldete auch der Ifa-Ferienpark "Hohe Reuth" in Schöneck. 650 Gäste feierten im größten Hotel des Vogtlands eine riesige Party mit DJs, Live-Band und großem Feuerwerk. "Wir sind mit Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr zufrieden", bilanziert Marketingleiter Pavel Kubalák. Vor allem der durchgängig mögliche Liftbetrieb der Skiwelt sorgte bei den Gästen für gute Laune. Die herrschte auch im Hotel König Albert in Bad Elster. 180 Gäste ließen dort beim ersten Silvester der Hotelgeschichte die Korken knallen. Schnee oder nicht spiele dabei überhaupt keine Rolle, sagt Hoteldirektor Marc Cantauw. Die meisten hätten ein Silvesterpaket mit Theaterbesuch und Wellness in der Soletherme gebucht. Weil das Angebot schnell vergriffen war, habe manch zu spät Gekommener sogar schon für Silvester nächstes Jahr eine Buchung eingeloggt. Marc Cantauw zieht jedoch erst einmal einen Strich unter das Eröffnungsjahr. "Und das hat unsere Erwartungen übertroffen", sagt er. Nur mit Blick auf den Januar ist er noch nicht zufrieden und sieht Luft nach oben.

Der Januar könnte jedoch für viele andere Touristiker des oberen Vogtlandes ein guter Monat werden - sofern der Schnee kommt, wie von den Wetterfröschen gemeldet. "Dann gibt es viele Kurzentschlossene, die zu uns kommen", sagt Pavel Kubalák vom Ifa-Hotel. Ohne Schnee würde das Tourismusgeschäft erst wieder mit Beginn der Winterferien-Saison Ende Januar auf Touren kommen. Ähnlich sind die Erfahrungen von Michael Grimm in Klingenthal. Die Schneelage entscheide darüber, ob bis zu den Winterferien Saure-Gurken-Zeit herrscht - oder nicht.

Am Erlbacher Kegelberg sieht Norbert Dick für die nächsten Tage bereits jetzt nichts mehr anbrennen. Mit dem Skitty-Cup geht am Sonntag der erste Wintersportwettkampf der Saison in Erlbach über die Bühne - Sachsens Skinachwuchs ist im oberen Vogtland zu Gast. "Die Veranstaltung findet statt", ist Dick sicher - und freut sich, dass das Jahr nach dem verkorksten vorigen Winter nun besser anläuft.