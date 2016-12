Vogtland-Arena: Sparkasse lässt auch weiterhin Geld springen

Das vogtländische Kreditinstitut unterstützt als Namenssponsor für die Schanze den Skisport um ein weiteres Jahr.

Von Tino Beyer

erschienen am 07.12.2016



Klingenthal. Gute Nachrichten für Wintersportfans in der Region: Die Sparkasse bleibt an der Klingenthaler Großschanze als Namenssponsor im Boot und lässt für die offizielle Bezeichnung "Sparkasse Vogtland Arena" auch im nächsten Jahr Geld springen. Darüber hat der VSC Klingenthal gestern informiert. Sparkasse-Vorstandschef Marko Mühlbauer, Landrat Rolf Keil (CDU) und Alexander Ziron, Geschäftsführer der Vogtland-Arena Vermarktungsgesellschaft, haben am Rande des Weltcups am Wochenende den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Seit vergangenem Jahr ist die Sparkasse Namenssponsor. In welcher Höhe das Kreditinstitut den VSC unterstützt, wurde gestern - wie auch schon im vergangenen Jahr - nicht mitgeteilt.

Zur Absicherung des Weltcups am Wochenende waren einmal mehr viele Helfer im Einsatz. Sie sind unverzichtbar, um das Großereignis zu stemmen. Eine gute Tradition ist es deshalb mittlerweile, dass eine "Helferin der Veranstaltung" gekürt wird. Diesmal war es Janine Weidlich. Die 33-jährige Klingenthalerin arbeitet im Alltag im Eingangsgebäude der Arena und empfängt die Tagesbesucher. Bei den Weltcupveranstaltungen ist Weidlich hauptverantwortlich für den Vip-Bereich. Eine Arbeit, die schon Monate vor dem Weltcup beginnt. Am Weltcupwochenende selbst war Janine Weidlich auch für das leibliche Wohl der Ehrengäste verantwortlich - und hat dabei einen ausgezeichneten Job gemacht.

Aufgrund der Nachbereitung und Aufräumarbeiten nach dem Skisprung-Weltcup bleibt die Vogtland-Arena noch heute für Besucher geschlossen. Ab morgen kann die Anlage wieder täglich von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden, wie der VSC Klingenthal gestern informierte.