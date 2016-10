Weltcup-PlÃ¤ne: Verlust oder verkraftbar?

Weltcup-Pläne: Verlust oder verkraftbar?

Das Vogtland soll künftig nur noch alle zwei Jahre Gastgeber für die Skispringer-Elite sein. Im Zwischenjahr kämpfen die Nordisch-Kombinierten in Klingenthal. Wie fällt das Echo auf diesen Plan aus?

Von Christian Schubert

erschienen am 12.10.2016



Klingenthal. Seit 2007 ist Klingenthal ein fester Bestandteil im Weltcup-Zirkus der Skispringer. Geht es nach den Plänen des Deutschen Skiverbandes (DSV), soll der Standort in Zukunft kürzer treten und ab der Saison 2017/18 alle zwei Jahre einen Weltcup der Spezialspringer ausrichten - im Wechsel mit Titisee-Neustadt. Im Zwischenjahr bekommt Klingenthal einen Weltcup der Nordisch-Kombinierten.

Wie kommt dieses Paket beim gastgebenden VSC Klingenthal an? "Nicht überraschend", kommentiert VSC-Geschäftsführer Alexander Ziron. Für ihn sei es die logische Konsequenz aus Absprachen mit dem DSV und Titisee-Neustadt, die schon vor acht Jahren getroffen wurden und jetzt zum ersten Mal umgesetzt werden sollen. " Der DSV hat den Luxus, dass er in Deutschland fünf Veranstalter hat. Oberstdorf und Garmisch sind aufgrund der Vierschanzentournee gesetzt." Auch an Willingen werde wegen der sehr guten Besucherzahlen nicht gerüttelt. "Damit wir und Neustadt weiterhin fester Bestandteil des Weltcups bleiben können, wird auf diese Kompromisslösung gesetzt." Und was bedeutet das für den VSC? "Es ist für uns jedenfalls kein Rückschritt und eine Lösung, mit der wir leben können. Andere Möglichkeiten gab es nicht, der DSV hätte auch einen von uns komplett aus dem Rennen nehmen können", so Ziron. Schon in dieser Saison sollte der Kompromiss greifen. Da in Neustadt die Schanze gebaut wird, trägt Klingenthal den Weltcup vom 2. bis 4. Dezember aus.

Klingenthals Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) sieht die Umstrukturierung ähnlich gelassen wie Ziron. "Wenn der Zwei-Jahres-Rhythmus beibehalten wird, dann habe ich kein Problem damit. Denn wir können uns nicht mit den Skisprunghochburgen wie Oberstdorf oder Garmisch-Partenkirchen vergleichen, die auch finanziell ganz anders aufgestellt sind", so der Klingenthaler Stadtchef. "Wir sind Arbeiter, bei uns läuft vieles durch Engagement. Sollte einmal ein Veranstalter ausfallen, so wie es aktuell im russischen Nischni Tagil der Fall ist, sind wir bereit, einzuspringen."

Auch Jens Weißflog, ehemaliger Weltklasse-Skispringer, äußerte sich am Rande des Sommer Grand Prix. Dass die Vogtländer nicht mehr jährlich in den Genuss kommen sollen, die Elite im Winter springen zu sehen, sei aus seiner Sicht zwar schade. Aber: "Besser so, als wenn sie den Weltcup komplett weggenommen bekommen würden, denn das hätte Klingenthal nicht verdient", sagte der Erzgebirger. "Hier wurde in den letzten Jahren viel geleistet, hart gearbeitet und Probleme, besonders die Schwierigkeiten mit dem Wetter zu den Auftaktspringen, gut gemeistert. Das verdient Respekt." Aus der Sicht des 52-Jährigen ist es für die Region wichtig, dass auch in Zukunft die Skisprung-Stars im Vogtland abheben - nicht nur um ein schönes Event zu veranstalten, sondern auch aus sportlicher Hinsicht. "Will man mehr Nachwuchs generieren, muss hier weiterhin hochkarätiger Sport geboten werden. Dafür braucht es Vorbilder wie Severin Freund oder Richard Freitag, die hier regelmäßig auftreten."

