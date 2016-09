Zehn Jahre Glashaus: Der Chef verrÃ¤t die Erfolgs-Geheimnisse

Zehn Jahre Glashaus: Der Chef verrät die Erfolgs-Geheimnisse

Der Adorfer Tanztempel feiert am Sonntag Jubiläum. Betreiber Heiko Wolfram trotzt dem Disco-Abwärtstrend der Region und trägt das Konzept auch nach Plauen.

Von Ronny Hager

erschienen am 29.09.2016



Adorf. Die Unkenrufe waren laut, als der Markneukirchener Heiko Wolfram (43) vor zehn Jahren versuchte, mit dem Glashaus in Adorf einen neuen Akzent bei den Weg-Geh-Orten im Vogtland zu setzen. Geht das gut? Hat er die Ausdauer? Es klappte - am Sonntag, 19 Uhr gibt's zum Jubiläum das zehnte Oktoberfest. Wolframs Ziel: "Unser Hauptsinn ist Abschalten von der Woche, eine gewisse Zerstreuung liefern vom normalen Alltag." Was wirft er noch in die Waagschale?

Mit Besonderem punkten: Ein früheres Schwimmbad als Dauer-Party-Ort wie in Adorf gibt es nicht gleich wieder, das soll der Besucher merken. "Wir machen viel mit Raum, Gestaltung, Beleuchtung", begründet Wolfram jüngste Investitionen in die Decke. Den Pachtvertrag mit dem Glashaus hat er gerade bis 2021 verlängert. Er selbst hat sich vorgenommen, 20 Jahre zu machen.

Anreize setzen: "Das Oberland haben wir gehalten, Zuwächse kommen aus Plauen, Auerbach, Falkenstein und Rodewisch", sagt Wolfram. Seit gut fünf Jahren gibt es bei Partys die grüne Zone von gut 15 Kilometer Radius ums Glashaus - vergünstigter oder kostenloser Eintritt, eingeführt als Argument bei steigenden Spritpreisen. Der Eintritt ist ohnehin überschaubar. "Das Vogtland hat ein niedriges Einkommensniveau, aber die Leute sollen trotzdem fortgehen können", so Wolfram. Nicht fortgeführt wird der kostenlose Shuttle-Bus. Laut Wolfram binden gesetzliche Vorschriften den Glashaus-Machern hier die Hände.

Klassische Disco: Eine Sparte, die anderswo abstarb. Auch wenn Wolfram 2017 zusätzlich auf Independent-Musik setzen will - es bleibt der Tanztempel mit DJs und Cover-Musik. Das Publikum des Glashauses ist im Durchschnitt zwischen 19 und 22. Die Randlage ist Fluch und Segen: Weite Wege, aber schon daheim bewusst für Adorf entschieden, so Wolfram. Er lobt die Ortsumgehung Oelsnitz, die den Weg ins Glashaus für viele schneller macht.

Bekannt statt anonym: Die Zeit der anonymen Mega-Tanztempel ist vorbei, sagt Wolfram. "Das unpersönlich Geführte geht nicht mehr", sagt der 43-Jährige und freut sich, dass er nicht nur viele kennt, sondern es mit Gesundheit und Familie passt, dass er seine Ideen ausgestalten kann. Der Brotberuf als Elektrohändler mit Läden in Markneukirchen, Plauen, Adorf bringt einen Nebeneffekt: Wolfram sieht die Kundschaft auch außerhalb der Disco, bekommt mit, worüber geredet wird.

Chef und Team als Einheit: Mit 16 fing Wolfram als DJ an, die Arbeit als Veranstalter kam hinzu, erst allein, dann mit Unterstützern. Über seine Leute hält er die Hände, kann sich auf sie verlassen. 15 Leute gehören zum festen Stamm, bei Großereignissen wie dem Oktoberfest sind 40 nötig. Viele sind seit Jahren dabei. Der Chef zahlt immer etwas mehr als Mindestlohn. Schlange stehen Mitarbeiter nicht. "Aus dem Personellen schöpfen wie wir wollen können wir nicht", sagt Wolfram, dass eher einer aus Plauen und Umland als aus dem Oberland dazustößt.

Plauen als Standbein: Gerade hat Wolfram zum achten Mal den Rathaus-Lichthof bespielt, bastelt an Konzepten für Plauener Frühling und Herbst. Die Tuning-Show Night of Sensation Cars auf dem Stadtgalerie-Parkdeck soll 2017 ganz groß ausfallen. Was Wolfram für Plauen ebenso einnimmt wie für Bad Elster, wo er 2017 zum Brunnenfest den Heidegarten größer bespielen will: Sehr positive direkte Resonanz.

Die Geburtstagsfeier: Für Sonntag sind mehr als 1000 Karten verkauft. Noch da sind drei Gesellschaftsbänke für zehn Leute - unter Ruf 037422 749844 ist auch zu erfahren, ob es Karten an der Abendkasse gibt. Neu: Mit Wirt Klaus Pfretzschner vom Heiteren Blick in Markneukirchen zapft ein Profi an, es gibt es im Glashaus eine Versorgungshütte, zwei Pagoden-Zelte im Anbau für Bierdurstige - und für Frauen rosa Mini-Bembel zum Proscecco schlürfen.