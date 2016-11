Zehn Jahre Umgehungsstraße: Fluch oder Segen für Oelsnitz?

Vor einem Jahrzehnt wurde die an der Innenstadt vorbei führende Schnellstraße eingeweiht. Seither hat sich vieles verändert. In Oelsnitz wurde es ruhiger, die Stadt wird von vielen aber auch links liegen gelassen. Wie sehen es Menschen aus Stadt und Region?

Von Ronny Hager und Tino Beyer

erschienen am 18.11.2016



Jürgen Schlick, Sprecher der Bürgerinitiative "Umgehung ja, durch Oelsnitz nein", Anwohner Am Jahnteich: Man muss klipp und klar sagen: Die Innenstadt wurde vom Durchgangsverkehr entlastet. Aber es wurden neue Straßen und ihre Anwohner mehr belastet: Bachstraße, August-Bebel-Straße, Grabenstraße. Die BI hat darauf hingewiesen, dass es eine Verkehrsverlagerung geben wird - es ist so gekommen. Persönlich finde ich mich nicht so sehr betroffen, durch die Lärmschutzwand können wir damit leben. Andere sind mehr betroffen.

Brunhilde Kuka, Goldschmiedemeisterin mit Geschäft am Markt: Es ist auf jeden Fall besser, die Schwerlaster nicht mehr am Haus zu haben. Wir hatten Risse drin so hoch wie das Gebäude. Wenn früher ein Lkw an der Ampel angehalten hat, hat der Fahrer auch nicht bei uns ins Fenster geschaut. Für mich hat sich die Straße nicht negativ ausgewirkt, die Wohnqualität ist besser, selbst die kleine Fußgängerzone finde ich nicht schlecht. Früher hieß es: "Oelsnitz kenn ich, da sind wir durchgefahren". Wer in die Stadt will, der fährt auch rein.

Mario Horn (CDU), Oberbürgermeister: Die Umgehung ist Fluch und Segen zugleich. Sicherlich donnert der Schwerlastverkehr, der früher genau vor dem Rathaus entlang fuhr, nicht mehr durch die Innenstadt und sorgt für Lärm und Dreck. Aber in Sachen Innenstadtbelebung war uns sicherlich die Umgehung weniger hilfreich. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Lärmschutzmauer unsere Stadt in zwei Teile schneidet. Die versprochene und erhoffte dauerhafte Begrünung der Wände hätte sicherlich geholfen, diesen Eindruck abzumildern. Aber trotzdem, in der Gesamtbetrachtung darf ich sagen, die Umgehungsstraße ist gut für unsere Stadt. Wir sind dankbar, dass wir sie haben.

Stephan Seitz, Marketingdirektor der Chursachsen, Bad Elster: Für Bad Elster und unsere Gäste ist die Straße auf jeden Fall ein Segen. Die meisten reisen mit dem Auto an, insofern ist eine schnelle Erreichbarkeit sehr wichtig. Dabei zählt jede Vereinfachung. Mit der Umgehungsstraße wurden zudem auch sichere Möglichkeiten zum Überholen geschaffen. Da ist südlich von Oelsnitz ja bisweilen nicht so einfach. Aber ja, der Blick auf Oelsnitz geht durch die Straße natürlich verloren. Man sieht dort hauptsächlich Wände.

Werner Höhle, Gastwirt Altdeutsche Bierstube und Hotel Garni: Die Umgehungsstraße ist ein Segen. Es ist wesentlich ruhiger, die Lebensqualität ist besser geworden für, die hier wohnen. Was den Lärm betrifft, ist es auch für die Hotelgäste einfach angenehmer. Dass die Umgehungsstraße der Innenstadt nicht zuträglich war, ist vielleicht auch ein Argument - aber dass die Innenstädte Probleme haben, gibt es nicht nur in Oelsnitz. Was fehlt, ist ein Verkehrskonzept, gemacht von sachkundigen Leuten von außerhalb. Das höre ich von Gästen immer wieder: Die Verkehrsführung ist nicht das Optimale.