Zum Abschied ein Lied: Kinder überraschen "ihre" Ärztin

Kinderärztin Stephanie Epperlein aus Bad Elster geht zum 31. März in den Ruhestand. An ihrem letzten Arbeitstag hatten sich Kindergartenkinder etwas Besonders ausgedacht.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 25.03.2017



Bad Elster. Es nicht ungewöhnlich, dass im Wartezimmer kranke Kinder mit ihren Eltern sitzen. Aber so groß wie gestern war der Andrang bei Stephanie Epperlein garantiert noch nie - und dabei hatte doch niemand einen Termin...

Der 60-Jährigen standen Tränen in den Augen, als eine Rasselbande aus der Kita "Elsternest" ein Lied anstimmte und die Kinderärztin mit Frühlingsblumen und liebevoll gemalten Zeichnungen geradezu überschüttete. Stephanie Epperlein hätte in diesem Moment noch ein paar Hände mehr gebraucht, um Präsente halten zu können. "Diese Überraschung ist euch aber gelungen, ich danke euch allen ganz herzlich", sagte sie und wischte sich die Augen. Dass die Jung-Pensionärin von Kita-Leiterin Ramona Braun die "Elsternest"-Ehrennadel als Dank und Anerkennung angesteckt bekam, macht sie besonders stolz, denn "das wird nur verdienstvollen Personen zuteil", wie Braun sagte.

Nach 25 Jahren Dienst an Kindern in Bad Elster geht Stephanie Epperlein zum 31. März in den Ruhestand. "Ich habe keine Pläne, was ich jetzt mache, muss mich erst an die Veränderung gewöhnen." Wie viele Zwerge sie in dieser Zeit untersucht hat, ihnen half, weil es im Bauch rumpelte, das Knie zerschrammt war oder das Gesicht vom Fieber glühte - Stephanie Epperlein weiß es nicht. Es ist aber bezeichnend und braucht keine weiteren Worte: "Das Schönste in all den Jahren waren die Kinder. Ich habe den dankbarsten Beruf der Welt." An kaum einen Tag kann sie sich erinnern, an dem die Praxis geschlossen bleiben musste, weil sie selbst krank war. Nur damals, zu Anfang war es der Fall, was aber daran gelegen haben mag, dass sie nach ihrem Umzug von Halle nach Bad Elster die gesunde Luft im Vogtland nicht gleich verkraftete.

Ist der Abschied von Stephanie Epperlein auch kein Grund zum Lachen, freuen können sich kleinen Patienten und ihre Eltern trotzdem. Kinderärztin Anja Gruner führt die Praxis in der Parkstraße 9 ab dem 3. April weiter.

Wegen der Praxisübergabe übernimmt der Klingenthaler Dr. Kay Piesendel vom 27. bis 31. März die Vertretung. Er ist unter 037467 22276 zu erreichen.