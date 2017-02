39-Jähriger bei Streit an Haltestelle verletzt

erschienen am 18.02.2017



Plauen. Am frühen Samstagmorgen ist ein 39-Jähriger bei einer Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle Am Tunnel in Plauen verletzt worden, berichtet die Polizei. Wie der Geschädigte berichtet, sei er mit einem anderen Mann in Streit geraten. Als er seinen Weg fortsetzen wollte, habe ihn der Unbekannte von hinten angegriffen und mehrfach in den Rücken getreten. Das Opfer wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: rote Hose, bunte Haare, schlanke Statur, etwa Mitte 30 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 0374114 100 entgegen. (fp)