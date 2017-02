Auseinandersetzung in Straßenbahn und vor Wohnhaus

erschienen am 24.02.2017



Plauen. Bei zwei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Syrern am Donnerstag in Plauen sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zunächst gegen 19 Uhr einen Streit zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn an der Bahnhofstraße gegeben. Ein 24-Jähriger soll seinen Kontrahenten mit einer Bierflasche geschlagen haben. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Etwa zwei Stunden später wurde die Polizei zur Geipelstraße gerufen. Hier hatte ein 27-jähriger Syrer vor einem Wohnhaus den zuvor in der Straßenbahn verletzten 38-Jährigen sowie einen 36-jährigen Landsmann mit einem Messer verletzt. Ein weiterer Syrer musste aufgrund seines renitenten Verhaltens in Gewahrsam genommen werden. (fp)