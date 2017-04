Bombenfund in Plauen: Entschärfung steht bevor

erschienen am 25.04.2017



Plauen. Nach dem Fund einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist die Evakuierung eines betroffenen Wohngebiets am Mittag abgeschlossen worden. Im Anschluss sollte ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera prüfen, ob sich noch Personen im 400 Meter großen Sperrkreis aufhalten. Danach beginnt das Entschärfen der Bombe.

Die Bombe wurde am Montag bei Erkundungsarbeiten zur Erschließung des neuen Wohngebietes "An der Eiche" gefunden. Dort stieß eine Firma auf den 250-Kilo-Sprengkörper.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst entschied, die Fundstelle über Nacht abzusperren und die Bombe heute zu entschärfen. Am Morgen wurde ein 400-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle eingerichtet.

Betroffen sind Bereiche Teile der Kemmlerstraße und der Alten Oelsnitzer Straße, das schon bestehende Wohngebiet "An der Eiche" am Rudolf-Friedrichs-Ring, die Gartenanlagen und Wohnhäuser am und um den Galgenberg und der obere Block der Margarethe-Naumann-Straße.

Seit dem Morgen sind Polizisten, Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Als Evakuierungsquartiere stehen die Kemmlerschule und der Bauhof an der Bickelstraße bereit. Die Stadt hat eine Kontaktnummer für Bürger eingerichtet: 03741/2911181.

Die Vorsichtsmaßnahmen zum Entschärfen der Bombe lösten in Plauen ein Verkehrschaos aus. Die A 72-Anschlussstelle Süd wurde gesperrt, ebenso die Bundesstraße 92 im Plauener Süden.

Zu den betroffenen Einrichtungen gehörte auch das Plauener Tierheim. 20 Hunde und mehrere Katzen zogen am Vormittag vorübergehend in leerstehende Büros des früheren Landratsamtes in Oelsnitz/V. um.

Bei dem Baugebiet handelt es sich nach Angaben der Stadt Plauen um eine Verdachtsfläche. Bei Untersuchungen wie am Montag werden Verdachtspunkte markiert, dann wird an diesen Punkten gegraben.

Erst im Mai 2016 war in Plauen eine Fünf-Zentner-Bombe entschärft worden. Der Blindgänger lag im Stadtteil Chrieschwitz unter einer Wiese in unmittelbarer Nähe zu einer Gasleitung. In den vergangenen 35 Jahren sind knapp 70 Bomben in Plauen geborgen worden. (fp/manu)

Das müssen Betroffene beachten • Gas- und Elektrogeräte ausschalten,

• offene Feuerstellen (Herde, Öfen, Kamine etc.) löschen

• Absperreinrichtung für Gas, Wasser, Strom schließen

• Fenster schließen

• Häuser verschließen

• wichtige Papiere und benötigte Medikamente mitnehmen

• Haustiere mitnehmen