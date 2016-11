Brand in Plauener Grundschule gelöscht

erschienen am 22.11.2016



Plauen. Am Dienstagmittag ist in einem Garderobenraum im zweiten Obergeschoss der Grundschule Reusa an der Straße Am Weinberg in Plauen ein Feuer ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Schulranzen aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Eine Schülerin hatte das Feuer gegen 12 Uhr entdeckt. Durch ihr umsichtiges Handeln konnte die Feuerwehr den Brand rasch löschen, so dass er sich nicht auf weitere Räume ausbreitete. 12.02 Uhr war der Alarm durch die Brandmeldeanlage der Schule bei der Rettungsleitstelle Zwickau eingegangen. Alle 130 Grundschüler und Lehrer wurden rechtzeitig evakuiert und blieben unverletzt. Gegen 12.50 Uhr war der Brand gelöscht. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

"Die Evakuierung hat bestens funktioniert. Alle waren sehr diszipliniert und haben sich vorbildlich verhalten", sagte der Chef der Plauener Berufsfeuerwehr, Jörg Pöcker.

40 Feuerwehrleute der Plauener Wehren waren im Einsatz - neben der Plauener Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Großfriesen und Neundorf.

"Derzeit wird das gesamte Gebäude intensiv belüftet und entraucht. Wir werden Messungen des Kohlenmonoxid-Gehalts vornehmen und noch für etwa eine Stunde werden Kameraden vor Ort sein. Wenn alles weiter planmäßig abläuft, ist das Gebäude am Mittwoch wieder nutzbar und der heutige Einsatz hat keinen Einfluss auf den Schulbetrieb", so Pöcker. (bju/manu)