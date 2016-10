Insolvenzverschleppung, Veruntreuung, Betrug: Vogtländischer Bauunternehmer verurteilt

erschienen am 17.10.2016



Plauen. Das Amtsgericht Chemnitz hat den Geschäftsführer eines vogtländischen Bauunternehmens wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung, vorsätzlicher Verletzung der Buchführungspflicht, vorsätzlichen Bankrotts und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 24 Fällen sowie Betrug in 22 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Monaten verurteilt. Das teilte das Hauptzollamt Erfurt am Montagnachmittag mit. Die Vollstreckung der Strafe, die bereits im August vom Gericht ausgesprochen wurde, ist zur Bewährung ausgesetzt worden. Dem Geschäftsführer konnte im Zuge der Hauptverhandlung nachgewiesen werden, dass die Arbeitnehmer der Baufirma von 2012 bis 2013 nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn ausgezahlt bekkommen hatten. Außerdem wurden die Angestellten teilweise nicht oder nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet. Die fälligen Beiträge an die Sozialkassen der Bauwirtschaft wurden ebenfalls nicht abgeführt. Der Beitragsschaden beläuft sich auf rund 26.000 Euro. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig. (fp)