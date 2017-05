Laubenbrand in Plauen: Zwei Jugendliche gestellt

erschienen am 22.05.2017



Plauen. Nach dem Brand in einer Gartenlaube in Plauen am Sonntag hat die Polizei zwei Tatverdächtige stellen können. Die beiden 16-Jährigen, ein Mädchen und eine Junge, stehen im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden sie in Tatortnähe gefunden; sie zeigten sich bei der Festnahme sehr aggressiv und mussten fixiert werden. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die alte Laube in der Gartensparte "Volkshain" im Plauener Ortsteil Reißiger Vorstadt brannte am Sonntagvormittag komplett ab. Eine weitere Laube wurde durch das Feuer teilweise beschädigt. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen und der Freiwilligen Feuerwehr Plauen-Mitte waren im Einsatz. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. (fp)