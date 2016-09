Nach Handyraub am Stadtbad: Polizei ermittelt zwei Kinder

erschienen am 21.09.2016



Plauen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei in Plauen zwei Kinder ermitteln, die im Verdacht stehen, am Montagabend einem Zehnj├Ąhrigen am Stadtbad das Handy gewaltsam entwendet zu haben. Zudem sollen sie den Jungen und seinen achtj├Ąhrigen Begleiter geschlagen beziehungsweise zu Boden gesto├čen haben.

N├Ąhere Informationen zu den Kindern sind derzeit laut Polizei nicht bekannt. (fp)