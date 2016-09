Nach Handyraub am Stadtbad: Polizei ermittelt zwei Kinder

erschienen am 21.09.2016



Plauen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei in Plauen zwei Kinder ermitteln, die im Verdacht stehen, am Montagabend einem Zehnjährigen am Stadtbad das Handy gewaltsam entwendet zu haben. Zudem sollen sie den Jungen und seinen achtjährigen Begleiter geschlagen beziehungsweise zu Boden gestoßen haben.

Nähere Informationen zu den Kindern sind derzeit laut Polizei nicht bekannt. (fp)