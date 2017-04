Plauen: Lagerschuppenbrand an der "Alten Kaffeerösterei"

erschienen am 28.04.2017



Plauen. Nahe der ehemaligen Diskothek "Alte Kaffeerösterei" an der Hans-Sachs-Straße ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Entgegen erster Informationen brannten nicht mehrere Garagen, sondern ein Lagerschuppen, in dem gebrauchte Möbel und andere Haushaltsgegenstände eingelagert waren. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau wurde ein 28-Jähriger leicht verletzt - er erlitt leichte Brandverletzungen. Bei dem Feuer nahmen auch zwei Fahrzeuge Schaden; ein Gebäude gegenüber wurde ebenfalls beschädigt. Das Feuer war gegen 22 Uhr weitgehend gelöscht, so die Polizei weiter. Sie beziffert den Sachschaden mit mindestens 2000 Euro. Zur Brandursache wird ermittelt. (fp)