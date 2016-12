Plauen: Mutmaßlicher Ladendieb schlägt Frau und flüchtet

erschienen am 29.12.2016



Plauen. Ein mutmaßlicher Ladendieb hat am Mittwochvormittag in Plauen eine 23-Jährige mit dem Arm ins Gesicht geschlagen, weil sie ihn an der Flucht hindern wollte. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 11 Uhr in einem Netto-Markt an der Pausaer Straße. Eine Verkäuferin hatte zuvor versucht, den Tatverdächtigen zu stellen. Die 23-jährige Kundin stellte sich ihm dann in den Weg. Der Unbekannte verletzte sie, rannte sie um und flüchtete. Die Beute ließ er im Markt zurück.

Der Tatverdächtige wird als schlank, sportlich sowie als "südländischer" Typ beschrieben und soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Zudem soll er dunkle, kurze, rasierte Haare und einen gepflegten Dreitagebart haben. Markant war zum Tatzeitpunkt ein großer, weißer Ohrring, den der Mann im rechten oder linken Ohr getragen haben soll. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer Jacke mit Tarnfleckmuster und leuchtgrünen Flecken. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter Telefon 03741 140 entgegen. (fp)