Plauen: Mutmaßlicher Täter nach 269 Kellereinbrüchen und Schuhdiebstählen gestellt

erschienen am 10.03.2017



Plauen. Ein 23-jähriger Plauener steht im Verdacht, bei einer Serie von Kellereinbrüchen und Schuhdiebstählen in bisher bekannten 269 Fällen mitgewirkt zu haben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Während einer Wohnungsdurchsuchung im Februar dieses Jahres fanden Ermittler eine große Anzahl mutmaßlichen Diebesgutes. Bei den Gegenständen handelt es sich beispielsweise um Elektrowerkzeuge, Werkzeugkoffer und Sportschuhe. Welchen konkreten Diebestaten die Gegenstände zugeordnet werden, ist noch nicht bekannt. Augenzeugen hatten den mutmaßlichen Dieb Anfang Februar bei einigen seiner Taten beobachtet und die Polizei informiert.

Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Tatverdächtige befindet sich nach wie vor auf freiem Fuß. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft soll nun geprüft werden, ob sich Haftgründe ergeben. Der Mann ist bereits polizeibekannt: Gegen ihn wurde wegen Eigentumsdelikten ermittelt. Laut Polizei ist davon auszugehen, dass sich der 23-Jährige durch Diebstähle seinen Lebensunterhalt und Drogenkonsum finanziert. Derzeit befindet er sich in "keinen geregelten Arbeitsverhältnissen"; zudem wurden bei der Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel gefunden.

Zwischen Januar 2016 und Februar 2017 zählt die Polizei mittlerweile 237 Fälle von Kellereinbrüchen und 32 Schuhdiebstähle aus Treppenhäusern im Stadtgebiet Plauen. Die Vorgehensweisen sollen sich stark ähneln. Der Schaden beläuft sich auf 120.000 Euro, wobei 80.000 Euro auf Diebstahl und 40.000 Euro auf Sachschäden zurückzuführen sind.

Wer ist von den angeführten Diebstählen betroffen? Unter www.polizei.sachsen.de/de/11499.htm hat die Polizei Fotos vom Diebesgut online gestellt. Opfer von Diebstählen und Einbrüchen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, falls sie gestohlene Sachen wiedererkennen. (fp)