Plauen: Unbekannte attackieren 32-Jährigen - Polizei sucht Zeugen

erschienen am 07.02.2017



Plauen. Vor einem Imbiss an der Klosterstraße in Plauen ist es am späten Montagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten zwei unbekannte Tatverdächtige arabischen Aussehens einen 32-Jährigen aus Eritrea mit einem stumpfem Gegenstand sowie Pfefferspray attackiert und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Geschädigte erlitt eine Kopfplatzwunde und eine Augenreizung. Seine Verletzungen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend konnte der Mann die Notaufnahme des Krankenhauses wieder verlassen. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei in Plauen, Telefon 03741/ 140. (fp)