Polizei nimmt mutmaÃŸliche DrogenhÃ¤ndler in Plauen fest

Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler in Plauen fest

erschienen am 13.10.2016



Plauen. Der Polizei ist es gelungen, in den vergangenen Wochen mehrere mutmaßliche Drogenhändler in Plauen festzusetzen. Den Angaben zufolge befinden sich vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Seit Jahresbeginn hatten sich die Polizisten bei ihren Ermittlungen vor allem auf die Bereiche um den Postplatz und den Lutherpark konzentriert. Haschisch, Ecstasy und Crystal wurden dort gehandelt und auch an Minderjährige verkauft. Schließlich verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei den Tätern um Nordafrikaner und Syrer handelt.

Bis zum 17. September hatten die Ermittler dann genügend Beweise sammeln können, um einen 30-jährigen Syrer auf seiner Kurierfahrt und seinen 29-jährigen Auftraggeber vorläufig festzunehmen. Dabei konnten auch 300 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Der zuständige Haftrichter erließ jeweils Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an.

Am Mittwoch und Donnerstag wurden schließlich die Wohnungen von elf weiteren Tatverdächtigen im Stadtgebiet Plauen durchsucht. Die dabei sichergestellten Beweismittel, unter anderem zum Verkauf schon vorportioniertes Haschisch, waren ausreichend, um einen 24-jährigen Tunesier und einen 30-jährigen Marokkaner vorläufig festnehmen und dem Haftrichter vorführen zu können. Auch in diesen beiden Fällen erließ dieser Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (fp)