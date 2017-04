Steine auf Schienen gelegt: Zugstrecke in Plauen gesperrt

erschienen am 09.04.2017



Plauen. Die Zugstrecke zwischen Hof und Dresden ist am Samstagnachmittag im Bereich Karolastraße in Plauen kurzzeitig gesperrt worden. Offenbar hatten dort Kinder Steine aus dem Gleisbett auf die Schienen gelegt und einen vorbeifahrenden Zug mit Steinen beworfen.

Gegen 13 Uhr war die Bundespolizei alarmiert worden. Ein Zugführer hatte kurz nach der Abfahrt am Plauener Oberen Bahnhof in Richtung Dresden vier Kinder bei den Taten beobachtet. Zudem hatte er bemerkt, dass der Zug einen Stein überfahren hatte. Vor Ort traf die Polizei die Kinder zwar nicht mehr an. Die Beamten fanden jedoch eindeutige Spuren auf den Schienen: Steinmehl, einen zerstörten Stein sowie einen Stein, der noch auf einem Gleis lag. Am Zug entstanden Lackschäden, die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Die Strecke musste bis 15.30 Uhr gesperrt werden. Angaben zu Zugausfällen und Verspätungen lagen der Polizei nicht vor. Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal ermittelt. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon: 037467-2810 oder 0800-6888000. (fp)