Streit um Kulturfinanzierung beigelegt

erschienen am 16.09.2016



Plauen. Der Vogtlandkreis hat sich mit Kommunen auf eine Lösung zur Mitfinanzierung seiner Vogtland Kulturgesellschaft geeinigt: Vom erforderlichen Zuschuss in Höhe von 246.000 Euro bringt der Vogtlandkreis künftig 143.000 Euro auf. Die Kommunen, in denen sich Einrichtungen der Kulturgesellschaft befinden, zusammen 103.000 Euro. In Frage steht noch die Existenz der Kapelle Neuensalz: Die Gemeinde war bisher nicht bereit, einen Anteil von 4000 Euro aufzubringen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Alle anderen Einrichtungen der Gesellschaft können nun weiter betrieben werden. Berechnungsgrundlage der Mitfinanzierung sei die Einwohnerzahl gewesen. Markneukirchen gibt statt berechneter 15.000 weitere 12.000 Euro hinzu, um auch die Freilichtmuseen Landwüst und Eubabrunn weiter im Kulturbetrieb zu halten. Auerbach übernimmt für die Nicolaikirche 30.000 Euro, Reichenbach für das Neuberinhaus 40.000 Euro. "Ein gutes und solidarisches Ergebnis", sagte Landrat Rolf Keil (CDU) dazu. Unklar ist, ob der Kompromiss noch vom Kreistag bestätigt werden muss. Dass Kommunen mit Einrichtungen der Kultur-GmbH einen Teil zur Finanzierung beitragen müssen, war Bestandteil eines Sparkonzepts für den Vogtlandkreis gewesen. Ursprünglich stand dabei sogar eine Auflösung der kreiseigenen Gesellschaft zur Debatte. (us)