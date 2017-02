Stromausfall in Plauens Innenstadt

erschienen am 22.02.2017



Plauen. In Teilen der Plauener Innenstadt ist es am Mittwoch zu einem Stromausfall gekommen. Wie die Stadtwerke Strom Plauen mitteilten, war der Grund ein schadhaftes Mittelspannungskabel. Der Strom war zwischen 12.14 Uhr und 12.57 Uhr weg. Betroffen waren 775 Kunden. (nie)