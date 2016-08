Ãœberfall in Plauen: Mann bedroht VerkÃ¤ufer mit Messer

Überfall in Plauen: Mann bedroht Verkäufer mit Messer

erschienen am 26.08.2016



Plauen. Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem Mann, der am 16. August ein Geschäft in Plauen überfallen haben soll. Der Unbekannte habe die Angestellten in dem Geschäft an der Neundorfer Straße gegen 13 Uhr mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Nachdem ihm eine kleine dreistellige Euro-Summe ausgehändigt worden war, verließ er den Laden in Richtung Stadtzentrum.

Ein Mitarbeiter beschrieb den Tatverdächtigen als ca. 50 bis 55 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er soll einen Dreitagebart und silbergraues Haar mit einer Art Igelschnitt haben. Bekleidet war der Mann mit schwarzem Oberteil und blauer Jeans. Er sprach Deutsch ohne ausländischen Akzent. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Plauen, Telefon 03741/140. (fp)