23.08.2016

freiepresse.de

Plauen Computer-Diebstahl im Landratsamt Plauen. Am Wochenende ist in Plauen in das Landratsamt an der Neundorfer Straße eingebrochen worden. Unbekannte schlugen laut Polizei eine Scheibe ein, um in ... weiterlesen

22.08.2016

freiepresse.de

Blaulicht-Meldungen Plauen: In Landratsamt eingebrochen Plauen. Unbekannte sind am Wochenende ins Landratsamt des Vogtlandkreises eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter eine Scheibe ein und entwendeten ... weiterlesen

23.08.2016

freiepresse.de

Auerbach Einbruch - Computer-Diebstahl im Landratsamt Plauen. Am Wochenende ist in Plauen in das Landratsamt an der Neundorfer Straße eingebrochen worden. Unbekannte schlugen laut Polizei eine Scheibe ein, um in ... weiterlesen