Verletzte bei sexuellem Übergriff in Plauen

erschienen am 26.05.2017



Plauen. Zwei Personen sind bei einem sexuellen Übergriff in der Nacht zu Donnerstag in Plauen leicht verletzt worden. In einem Lokal an der Straße Alter Teich wurde eine 20-Jährige sexuell von einem betrunkener Libyer bedrängt, als die Frau die Toilette aufsuchte. Eine 22-Jährige, die der Frau zu Hilfe eilte, wurde von dem 21-jährigen Libyer bedroht und angegriffen. Durch die Auseinandersetzung wurden andere Gäste und der Sicherheitsdienst aufmerksam. Es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und einem Anwesender, der dabei leicht verletzt wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Libyer flüchtete schließlich. Die alarmierte Polizei konnte den Mann stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. (fp)