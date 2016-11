110-kV: Mitnetz nimmt auch BI-Vorschläge unter die Lupe

Die gerade gestarteten Baugrunduntersuchungen sind Basis für eine Entscheidung pro oder kontra Erdverkabelung. Mit einem Beschluss wird nicht vor Ende 2017 gerechnet.

Von Gerd Möckel

erschienen am 29.11.2016



Neumark. Noch bis in den Februar hinein laufen Baugrunduntersuchungen für die geplante Hochspannungsleitung durch das nördliche Vogtland. Dabei nimmt Vorhabensträger Mitnetz den von der Landesdirektion Chemnitz favorisierten Korridor der künftigen 110-kV-Trasse von Rotschau über die Ortsumgehung Reichenbach, die B 173 und Neumark bis Oberplanitz unter anderem mit Bohrungen bis zu einer Tiefe von sechs Metern unter die Lupe. "Damit erfassen wir den Ist-Zustand. Im Anschluss ermitteln wir, mit welchen Aufwendungen zu rechnen ist", sagt Mitnetz-Projektleiter Andreas Franke.

Im Kern geht es darum, ob die Leitung - wie von den örtlichen Bürgerinitiativen gefordert - unter die Erde kommen kann. Die Chancen dafür steigen, wird eine bestimmte Kostengrenze nicht überschritten. Mitnetz, das zuletzt bei Bürgerversammlungen und runden Tischen immer wieder seine Transparenz betont hatte, will die Ergebnisse der Untersuchung zügig veröffentlichen. Das soll Ende Februar/Anfang März bei Zusammenkünften mit BI-Vertretern erfolgen.

"Wir bleiben wie angekündigt im Gespräch. Wir untersuchen völlig ergebnisoffen und rechnen nichts schön", betont der Projektleiter. So untersuche Mitnetz auf Anregung der BI Rotschau hin eine im Vergleich zur ursprünglichen Planung leicht veränderte Trassenführung von der Talstraße bis zur Milchviehanlage an der Schwarzen Tafel. Dabei geht es um eine Abkürzung. "Auch die Trassenlänge spielt in die Kostenfaktoren hinein", sagt Andreas Franke. Solche alternativen Untersuchungen seien auch an anderen Stellen des Trassenkorridors möglich, zum Beispiel in Neumark. Noch sei Zeit dafür. "Wir wissen, dass die BIs da unterwegs sind und reagieren dann." Marie Therese Borrmann von der BI Neumark bestätigte gestern derartige Überlegungen. Wie sich Neumark weiter einbringt, ist heute auch Gegenstand eines Treffs aller Bürgerinitiativen einschließlich der Bitex.

Die Baugrunduntersuchung und dere Ergebnisse indes sind ein notwendiger Schritt für das abschließende Planfeststellungsverfahren. Wann Mitnetz die Unterlagen dafür an die Genehmigungsbehörde einreicht, ist noch unklar. Ist das Verfahren eröffnet, können sich in dessen Rahmen etwa Kommunen und Bürger äußern. Projektleiter Franke: "Wenn wir Ende 2017 einen Beschluss hätten, dann wären wir gut."