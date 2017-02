Arbeiten am Limit

Zwei Männer verdienen ihren Lebensunterhalt als Kletterer und zwar dort, wo keine Technik hinkommt. Bei Kälte und Hitze bis an die Leistungsgrenze. Ihr Credo: Was wir machen, macht sonst niemand. Diese Woche war das in Netzschkau so.

Von Gerd Möckel

erschienen am 10.02.2017



Netzschkau. In der Versicherungsbranche kommen Menschen wie Franz Drechsel und Marcel Kramer gleich nach den Sprengmeistern. "Uns will im Prinzip auch keiner versichern", sagt Franz Drechsel. Der 24-Jährige ist in der Idylle um das "Hotel Waldfrieden" aufgewachsen. In den Wäldern um das traditionsreiche Haus an der Göltzsch ist der gelernte Forstwirt schon als Kind auf Bäumen rumgeklettert. "Holz ist mein Leben und die Kletterei meine Leidenschaft", sagt Franz Drechsel. Und Marcel Kramer sagt: "Bei mir ist das nicht anders. Und damit verdienen wir unser Geld."

Es ist schwerverdientes Geld. Die Männer sind seit ein paar Jahren eine Seilschaft, die für private und öffentliche Auftraggeber dort ans Limit geht, wo keine Technik hinkommt oder deren Einsatz zu teuer ist. Blitzschutzmontage an Hochhäusern, Fensterputzen in schwindelerregender Höhe, Arbeiten an unzugänglichen Fassaden und natürlich Baumpflege sowie Baumfällung. Das ganze Jahr, bei Hitze und Kälte: In dieser Woche hat das Duo in Netzschkau für Aufsehen gesorgt. Am Schnittpunkt von Elsterberger- und Greizer Straße soll der Durchlass für den Brockauer Dorfgraben vergrößert werden. Eine große Eiche und zwei nicht minder hohe Eschen sowie eine Reihe kleinerer Bäume standen dem Vorhaben im Weg.

Für das wegen der nahen Häuser stückweise Abtragen der Stämme ist die Straße halb gesperrt. Wer an der Baustellenampel bei acht Grad unter Null wartet und einen Blick nach oben riskiert, lernt die Vorzüge eines warmen Autos auf besondere Weise zu schätzen. Doch die bewunderten und bedauerten Kletterer brauchen keine Heizung. In den Baumkronen dampfen ihre Hemden wie die schweißnassen Rücken von Zugpferden. Die Arbeit mit Kettensäge, Transport- und Sicherungsseilen, das vorausdenkende Steigen von Ast zu Ast verwandelt ihre Körper in Kraftwerke. Tag für Tag. "Fettreserven? Hier setzt du keinen Bauch an", sagt Franz Drechsel und lacht.

Mit FdH kämen die beiden nicht bis zum Frühstück. 4000 Kalorien am Tag ist das Limit beim Essen, um bis zum Abend ans Limit beim Klettern gehen zu können. Der Appetit des Duos auf Fleisch und Nudeln ist immer gesund. "Und wenn du sechs, sieben Stunden geklettert bist, dann hast du auch einen gesunden Schlaf", sagt Marcel Kramer und lacht auch. Denn wer kann heutzutage von sich behaupten, nach getaner Arbeit zehn Stunden am Stück schlafen zu können. Wie ein Stein.

Um gesund in den Schlaf zu finden, muss auch der Kopf mitspielen. "Selbst wenn es nicht so aussieht, den musst du jeden Tag anstrengen", sagt Franz Drechsel. Und zwar vor und während des Einsatzes in der Takelage eines hölzernen Wolkenkratzers, der so viele Unbekannte verbergen kann wie ein Felsgrat. Marcel Kramer: "Reinhold Messner hat sich seine Routen vorher auch genau ausgeguckt, das machen wir am Baum auch. Vorbereitung ist die halbe Miete. Auch wenn es immer noch Überraschungen gibt." Selbst das geschulte Auge erkennt nicht immer, wenn in 40 Metern Höhe etwas nicht stimmt. Wenn ein tragender Ast hohl ist, zum Beispiel. Oder ein Nest mit angriffslustigen Wespen. Franz Drechsel: "Bei komplizierten Astauslagen ist der Nervenkitzel auch etwas stärker. Vor allem, wenn du direkt über einem Hausdach arbeitest oder in der Garage unten ein teures Auto steht."

Da braucht man Nerven so dick wie die Seile, mit denen die Männer gesichert sind und mit denen sie abgesägte Äste zu Boden lassen. "Von Kleinigkeiten abgesehen ist uns noch kein Fehler unterlaufen", erzählt Marcel Kramer. Sicherheit ist alles, Routine nichts, ergänzt Franz Drechsel: "Wenn ich früh aufstehe und mich nicht hundertprozentig fit fühle, sagen wir ab." Die akribische Vorbereitung und das Wissen um die Physik eines Baumriesen unterscheidet das Duo von Menschen, die sich auf eigene Faust an so einen Kaventsmann trauen. "Solche Kamikaze-Aktionen gehen nicht immer gut aus. Da braucht man im Herbst nur in den Kliniken nachfragen."

Die Baumprofis selbst haben im Vorjahr in Brockau Ärgeres verhindert. Da hatten zwei Männer eine an einem Haus stehende 18-Meter-Fichte via Kran angekettet, während ein älterer Mann auf einer Leiter stehend am Stamm sägte. "Wir fuhren mit dem Auto vorbei, hielten an und wollten erst filmen, was passieren würde", erzählt Marcel Kramer: Der Mann wäre noch nicht mit dem Sägen fertig gewesen, da hätte es den Stamm abgedreht und gegen das Haus geschleudert, dabei wäre der Mann von der Leiter gefegt worden. "Wir haben dann aber schnell eingegriffen, um das zu verhindern. Die Leute haben das dann auch eingesehen und sich bedankt."

Im Angesicht solcher Aktionen schütteln die Profis mit dem Kopf. Oder wenn sie gestandene Handwerker sehen, die ungesichert in der Dachrinne oder auf dem First eines hohen Hauses laufen. "Ich habe selbst gesehen, wie sich der Mann dabei noch Notizen gemacht hat. Das geht x-mal gut, irgendwann ist es aber Routine, und dann ist es dein letzter Fehler." Franz Drechsel sagt das mit der Beherrschung eines Mannes, der auf Adrenalin-Kicks steht. "Ich arbeite gerne am Limit, ich liebe das Extreme. Was wir machen, das macht sonst keiner. Vielleicht sieben Leute in ganz Sachsen."

In ein paar Jahren will Franz Drechsel eine Firma aufmachen, die den vollen Kletterservice anbietet. Das ist das Ziel. "Denn bis zur Rente machst du das nicht. Vor allem nicht in dem Tempo, in dem wir arbeiten."