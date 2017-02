Ausstellung zeigt Liebe und Triebe im Spiegel der Kunst

Das Geheimnis zwischenmenschlicher Anziehung erscheint in Zeiten der Wissenschaft biochemischer Natur. Im Sommerpalais Greiz sind noch die romantischen und mystischen Aspekte zu sehen.

Von Petra Steps

erschienen am 21.02.2017



Greiz. Das Thema Liebe ist wie kein anderes für eine Kunstausstellung während der ersten Sonnenstrahlen des bereits spürbaren Frühlings geeignet: Im Greizer Sommerpalais wurde dazu passend am Samstagvormittag die Schau "Verliebt, verlobt, verheiratet" mit Werken aus dem 16. bis 19. Jahrhundert eröffnet.

Kupferstiche, Aquarelle, Radierungen, Schabkunstblätter und Beispiele aus der Buchdruckkunst sowie einige Blätter aus dem Satiricum zeigen einen breiten Querschnitt. Zu sehen sind Darstellungen, die sich einerseits mit Gottheiten und ihrer Wiederbelebung in der Kunst befassen. Anderseits können die Besucher Verbindungen zu einer Zeit nachspüren, in der alles seine Ordnung zu haben schien. Menschen gingen damals also dauerhafte Bindungen ein, ohne auf Seitensprünge und die damit verbunden Probleme zu verzichten. Die wenigen Skulpturen, die auch sonst in den Räumen zu finden sind, ergänzen die Ausstellung hervorragend.

In ihrer Eröffnungsrede nahm Direktorin Eva-Maria von Máriássy dem Thema erst einmal die Faszination und reduzierte das Verliebtsein auf eine Reihe chemischer Prozesse: Glücks- und andere Hormone oder Botenstoffe und Substanzen wie Endorphine, Serotonin, Dopamin oder Testosteron werden beispielsweise ausgeschüttet und bleiben eine Zeit in hoher Konzentration im Körper. Den Betroffenen sei garantiert, dass der Zustand nach zwei oder drei Jahren vergeht. Künstler aller Genres wurden beim Versuch, dieses vergängliche Hochgefühl in den Griff zu bekommen, immer wieder zu besonderen Leistungen motiviert und inspiriert, in der bildenden Kunst, der Musik oder der Literatur gleichermaßen.

Die Kuratorin nahm den Besuchern der Vernissage auch gleich noch die Illusion, dass sie besonders Pikantes zu sehen bekommen. Der Schöpfungsakt der künstlerischen Werke ende jedes Mal vor dem Zeugungsakt: "Wichtiges wird verhüllt. Ein Vergleich mit dem eigenen Erscheinungsbild empfiehlt sich nicht", so Eva-Maria von Máriássy. Und habe es erotische Darstellung zuhauf gegeben, dann überlebten die meisten nicht, schon gar nicht in der Sammlung der eher pietistisch, sehr fromm angehauchten Reußischen Fürstenfamilie.

Der Besuch der Sonderschau lohnt sich trotzdem. Bei dem einen oder anderen Werk ist zumindest ein Schmunzeln garantiert, zum Beispiel beim nackten, beleibten Cupido, der von einer Horde geschwängerter Mädchen träumt oder bei dem Mann, der die schwierige Entscheidung zwischen der Präsentation auf dem Laken und dem üppig gedeckten Tisch treffen muss.

Dass es nicht immer friedlich in Sachen Liebe und Ehe zugeht, beweisen die Blätter aus dem Zyklus "Hochzeit nach der Mode". Nackt sind zumindest die Putten, die in mehreren Darstellungen auftauchen, wobei das Liebesvergnügen auch dabei eher in der Fantasie des Betrachters stattfinden dürfte. Bekannt hingegen dürften dem Betrachter Motive wie Leda mit dem Schwan vorkommen.

Einer guten Tradition folgend wird die Sonderschau mit einer Ergänzungsschau der Freiwilligen im kulturellen Jahr kombiniert. Diesmal hat sich Sven May dem Thema der Symbolkraft von Tieren - speziell in Mädchenhänden gewidmet und dazu Blätter aus dem Bestand im Chinesischen Salon arrangiert.

Die Ausstellung ist bis zum 28. Mai zu sehen. Das Sommerpalais hat im Februar und März dienstags bis sonntags von 10 bis 16 geöffnet, ab April eine Stunde länger.