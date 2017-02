Befürchtung in Lengenfeld: Einzelhandel außer Kontrolle

Die Stadträte beschließen, eine fehlerhafte Satzung aufzuheben. Ein weiterer Discounter hat offenbar Interesse und will am Standort zweier SB-Märkte einen dritten errichten.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 24.02.2017



Lengenfeld. Die Stadt Lengenfeld sieht sich gezwungen, die Satzung zur Regulierung des Einzelhandels aus dem Jahr 2009 aufzuheben. Grund sind inhaltliche Fehler, die zu Schadenersatzansprüchen potenzieller Kläger führen könnten. Mit der Satzung in Form eines Bebauungsplanes wollte die Stadt ursprünglich eine unkontrollierte Ansiedlung von Supermärkten und Discountern im unbebauten Innenbereich begrenzen und zugleich die Innenstadt beleben. Doch all das ist jetzt ungewisser denn je.

Ein Bauherr zog vor Gericht. Es kam 2014 zu einem Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Dort wurde die Rechtmäßigkeit der Satzung hinsichtlich der Einhaltung der einzelnen Verfahrensschritte geprüft. "In diesem Verfahren ging es darum, ob die Formalien bei der Erarbeitung der Satzung eingehalten wurden. Eine inhaltliche Prüfung fand nur am Rande statt", erklärt dazu Bauamtsleiter Dirk Brandt den Stadträten, die am Montag während der Stadtratssitzung über die Rückabwicklung der Satzung zu entscheiden hatten.

"Vom Oberverwaltungsgericht kam aber der Hinweise, dass die Satzung inhaltliche Fehler aufweist", erläuterte Brandt die Lage. Bei einem weiteren Verfahren, das die inhaltliche Prüfung zum Ziel hätte haben können, bestehe finanzielle Gefahr für Lengenfeld: Die Stadt könnte dann mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert werden.

Außerdem erklärte Brandt, dass die Stadt ihrerseits eine Klage gegen den damaligen Planer angestrebt habe - wegen nicht erbrachter Leistungen, wie es hieß. Die Satzung sei fehlerhaft und der erhoffte Schub für den Einzelhandel sei ausgeblieben. "Dieses Verfahren endete mit einem Vergleich", berichtete Brandt. 4500 Euro bekommt die Stadt vom Planungsbüro zurückgezahlt.

Die Stadträte stimmten nicht nur der Aufhebung der Satzung zu. Sie sind auch damit einverstanden, 9000 Euro für die Rückabwicklung des Bebauungsplanes zur Steuerung des Einzelhandels im Haushalt bereitzustellen. Dazu Dirk Brandt: "Ich glaube nicht, dass wir die gesamte Summe brauchen. Aber wir setzen sicherheitshalber dieselbe Summe an, die das Aufstellen der Satzung gekostet hat." Es genüge nicht, so der Bauamtsleiter, nur einen Beschluss zur Aufhebung der Satzung zu fassen. Es müsse jeder einzelne Schritt, der 2009 nötig war, um diesen Bebauungsplan aufzustellen, jetzt in umgekehrter Reihenfolge gegangen werden. Dazu zähle auch die erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, also der Nachbargemeinden und diverser Behörden.

Mit der Rückabwicklung der Satzung verliert die Stadt zugleich ihr einziges Instrument, auf die Ansiedlung von Supermärkten und Discountern Einfluss zu nehmen. Der Bau eines Discounters in Nähe der beiden zur Edeka-Gruppe gehörenden Märkte an der Zwickauer Straße, der schon vor acht Jahren im Gespräch war, sei nicht vom Tisch, bestätigte Brandt. Es habe in den zurückliegenden Jahren immer mal wieder Kontakt mit dem Bauherren gegeben. Ob die jüngsten Baumfällungen auf diesem Gelände mit dem Vorhaben in direktem Zusammenhang stehen, konnte Dirk Brandt nicht bestätigen: "Darüber wissen wir nichts", sagte der Bauamtsleiter.