Betrunken gefahren: Zwei junge Männer bei Unfall in Neumark schwer verletzt

erschienen am 06.01.2017



Neumark. Bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neumark (Vogtlandkreis) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer kam am Donnerstagabend mit seinem Skoda am Abzweig Reuth von der Werdauer Straße ab, fuhr gegen ein Verkehrszeichen und landete im Straßengraben, teilte die Zwickauer Polizei mit.

Der Mann und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrer wurden 1,86 Promille Alkohol festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei 8000 Euro. (dpa/fp)