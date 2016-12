Black Box Sondermülllager: Glitzner verliert Großkunden

Die Erweiterung von 90 auf 300 Tonnen hatte Proteste ausgelöst. Doch haben die Verantwortlichen daraus gelernt?

Von Ulrich Riedel

erschienen am 23.12.2016



Reichenbach. Eine Pflicht-Veröffentlichung des Vogtlandkreises gestattet erstaunliche Einblicke in die Abfallwirtschaft. So hatte die kreiseigene Müllfirma Glitzner Entsorgung GmbH bis 2015 einen Großkunden für das umstrittene Sonderabfallzwischenlager in Schneidenbach. Dieser Fakt war, allen Transparenz-Versprechungen nach den massiven Protesten gegen die Erweiterung des Sondermülllagers von 90 auf 300 Tonnen zum Trotz, bislang öffentlich nicht bekannt.

Zugleich räumt Glitzner-Geschäftsführer Uwe Schink im Beteiligungsbericht, in dem der Kreis jährlich seine wirtschaftlichen Aktivitäten offenlegen muss, Probleme mit der Auslastung ein. Er begründet den Gewinnrückgang bei Glitzner im Jahr 2015 um 41.000 Euro im Wesentlichen mit sinkenden Sondermüll-Mengen.

Ein Grund liege im Verlust jenes Großkunden. Zusätzlich gab es 2015 ein "geringes Aufkommen an Sondermüll bei der kommunalen Schadstoffsammlung", so Schink. "Die Mindermengen konnten nur teilweise durch Neuakquise kompensiert werden", formuliert er und räumt damit freimütig ein, dass er mit dem Sondermülllager gern mehr Geld erwirtschaften würde.

Doch welcher Großkunde hat Sonderabfall geliefert? Um welche Art von gefährlichen Abfällen handelt es sich dabei? Dazu hält sich der Glitzner-Chef bedeckt. Er könne weder den Kunden benennen, noch die Abfälle in Art und Menge bekanntgeben. "Das sind Betriebsinterna", erklärt Schink. Es habe sich um große Mengen wässriger Flüssigkeit gehandelt, die Glitzner lagerte und zur Entsorgung abtransportieren ließ. Ein neues Verfahren habe die Menge deutlich verringert. Alles sei im Rahmen der Genehmigung zulässig. Nach jahrelangem Ringen hatte die Landesdirektion Sachsen im Sommer 2014 den Daumen gehoben.

Schinks Begründungen sind erstaunlich: Gegen große Widerstände aus der Bevölkerung war das neue Sondermülllager des Vogtlandkreises in Schneidenbach gebaut und deutlich erweitert worden. Die für den Müll im Vogtland zuständigen Müllfirmen gehören dem Kreis, der öffentliche Aufgaben auf sie übertragen hat. Daher sind diese Firmen in besonderer Weise Gemeinwohl und Transparenz verpflichtet.

Als die geheim vorangetriebenen Pläne 2013 durch Presseveröffentlichungen öffentlich bekannt wurden, hatte dies massive Proteste und eine tiefe Vertrauenskrise ausgelöst. Geschäftsführer Schink, Kreis-Wirtschaftsdezernent Lars Beck und der damalige Landrat Tassilo Lenk (CDU) hatten 2013 auf dem Höhepunkt der Proteste Besserung gelobt und Transparenz versprochen.

Die Firma Glitzner Entsorgung hat tatsächlich seit Inbetriebnahme des Sondermülllagers Tage der offenen Tür veranstaltet und Besuchern die Anlagen mit diversen Sicherheitsvorkehrungen wie Brandlöschanlage gezeigt. Welche Substanzen in welcher Menge dort gelagert werden, bleibt nach wie vor verborgen.

Die Müllfirma vermittelt auf ihrer Internetseite unter "Sonderabfall" den Eindruck, der Sondermüll stamme nur aus den Haushalten des Vogtlandkreises: Farben, Lacke, Altöl und Haushaltschemikalien. Dass Firmen, darunter Großkunden, Chemikalien anliefern - kein Wort.

Im Sommer 2013 hatte der damalige FDP-Kreisrat Martin Treeck kritisiert, die Vergrößerung des Sondermülllagers bei sinkender Bevölkerungszahl mache ihn stutzig. Seine Frage, ob dort fremder Sondermüll umgeschlagen wird, verneinte Landrat Lenk: "In der kreislichen Abfallwirtschaft wird nur Müll aus dem Vogtland entsorgt."

Schink erklärt jetzt, Lenks Aussage habe zurzeit weiter Bestand.