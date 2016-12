Bürgerpreis geht an Be Human

Gewürdigt wird damit das Engagement für die Integration von Flüchtlingen in Reichenbach und Umgebung. Der Vorschlag kam von SPD und Linken.

Von Gerd Betka

erschienen am 07.12.2016



Reichenbach. Auf Beschluss des Stadtrates ist dem Verein Be Human am Montagabend der Bürgerpreis der Stadt Reichenbach 2016 verliehen worden. Be Human ist Englisch und heißt "Sei menschlich".

Stellvertretend nahmen Corinna Wagner, Jakob Reuter und Monique Leipert vom Vorstand den Preis unter Beifall aus den Händen von OB Raphael Kürzinger (CDU) entgegen und trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Jakob Reuter zeigte sich überrascht von der Ehrung. Er lud alle Anwesenden zum Adventsmarkt am Postplatz ein, wo sich der Verein am 10. Dezember von 9 bis 13 Uhr präsentieren wird.

Seit 2013 gibt es nach zehn Bürgerpreisen mit der Abbildung des Wasserturms die Plastik "Gesichtzeigen" des gebürtigen Reichenbacher Künstlers Wolfgang Mattheuer als 3-D-Laserung.

Gesicht gezeigt haben diese jungen Menschen, als sie sich im Sommer 2015 zusammenfanden, um Flüchtlingen in Reichenbach und Umgebung zu integrieren statt zu isolieren. Sowohl zu den Neuankömmlingen im Flüchtlingsheim in der CVJM-Fabrik, als auch zu dezentral untergebrachten Flüchtlingen wurden Kontakte geknüpft. Neben Deutschkursen außerhalb der staatlichen Angebote gab es Hilfe beim Bezug von Wohnungen und bei der Vermittlung von Arbeitsstellen.

Auf der Agenda stehen gemeinsame Unternehmungen mit Flüchtlingen und Reichenbacher Bürgern. Es werden Spenden gesammelt, Hilfen für Familien organisiert oder Schulanfänger beim Schulbeginn begleitet. Anliegen ist es, zwischen den unterschiedlichen Traditionen zu vermitteln sowie nachhaltige Momente und Begegnungen zu schaffen. Im Sommer 2016 wurde aus der Initiativgruppe Be Human ein Verein, um die Arbeit mit den Flüchtlingen kontinuierlich fortsetzen zu können. Der Verein hat seinen Sitz im Haus der Vereine in der Fritz-Ebert-Straße 25. Nebenan in der Liebaustraße 36 befindet sich die Spendenstelle, in der freitags 15 bis 17 Uhr Sach- und Kleiderspenden, Haushaltgeräte und Hausrat angenommen werden. Die Spendenstelle ist für Jedermann gedacht, egal ob Geringverdiener oder Geflüchtete.

"Ohne die ehrenamtliche Arbeit des Vereins Be Human wären die Geflüchteten in Reichenbach nicht so schnell angekommen", lobte der OB.

Be Human war gemeinsam von den Stadtratsfraktionen der SPD und der Linken als Preisträger vorgeschlagen worden. Insgesamt hatte es acht Vorschläge gegeben.