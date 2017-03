Clemens und der Weg zurück ins Leben

Vor knapp zwei Jahren bestimmte der an Blutkrebs erkrankte Reichenbacher Junge die Schlagzeilen. Tausende Menschen spendeten Geld und ließen sich typisieren. Nach zwei Transplantationen ist das Blutbild des Elfjährigen heute stabil - eine Basis, auf der Mutter und Sohn Tag für Tag aufbauen.

Von Gerd Möckel

erschienen am 09.03.2017



Reichenbach. Einmal in der Woche ist Clemens noch in seinem Zuhause auf Zeit. Dann geht es von Reichenbach in die Jenaer Kinderklinik. Zu einer Art Blutwäsche, erzählt Evelyn Schreiter. Für die Mutter des Elfjährigen eher Routine. In Jena hat ihr Sohn ganz andere Sachen ausgehalten. Keine Panik also. Zweieinhalb Stunden wie auf einer Dialysestation. Blut raus aus dem Körper, Blutbehandlung, Blut zurück in den Körper. Dennoch pocht das Mutterherz am Tag der Fahrt nach Thüringen. Gerne steigt Clemens nicht ins Auto. "Ihn plagen die Erinnerungen. Jetzt kommt alles hoch, er verarbeitet alles, was in all den Monaten mit ihm und uns passiert ist."

Bis zum 23. April 2015 war Clemens ein ruhiger, zurückhaltender und fröhlicher Junge. Der an jenem Donnerstag diagnostizierte Blutkrebs und die noch am selben Tag begonnenen und seither immer wieder anstehenden Behandlungen in der Kinderklinik haben ihn verändert. "Seine Kindheit war an diesem Tag vorbei. Und das registriert er nun. Zum Beispiel, wenn er irgendwo Kinder spielen sieht. Das geht halt noch nicht so, trotz seiner Fortschritte in der Physiotherapie." In solchen Situationen fährt Clemens schnell aus der Haut, verschafft seiner Unzufriedenheit Raum. Geht es wie kürzlich bei einem Infekt wieder einmal für längere Zeit nach Jena, stemmt sich der Junge dagegen.

"Clemens gewinnt jetzt zu Hause Schritt für Schritt Normalität zurück. Die Klinik steht für etwas anderes. Daran arbeiten wir auch mit psychologischer Hilfe", erzählt die Mutter von einem einschneidenden Erlebnis, das Clemens sehr beschäftigt: An einem Tag kurz vor jenem alles verändernden Datum im April galt es, mit anderen Kindern seiner Hortgruppe einen Berg hinaufzulaufen. Clemens sagte damals, er schaffe das nicht mehr. "Doch das hat keiner geglaubt, auch ich habe gesagt, du wolltest dich doch drücken. Eine Woche später wusste ich, dass mein Kind wirklich am Ende war", erzählt Evelyn Schreiter.

Heute besucht Clemens aufgrund seiner Sprachentwicklungsstörung die Carolinenschule Greiz. Stück für Stück erobert sich der Junge dort ein Stück Alltag zurück. Drei Stunden, dann geht nichts mehr. Und es geht heim. Dann schläft er schon mal zwei Stunden am Stück. "Aber mit der Schule, den Hausaufgaben, der Physiotherapie, mit kleinen gemeinsamen Höhepunkten, kriegen wir wieder Struktur in unser Leben", erzählt Evelyn Schreiter. Auch für die Mutter ist es ein Leben am Limit. Ihr letzter Arbeitstag bei der Sparkasse fiel mit der ersten Jena-Fahrt zusammen. "Manchmal weiß ich nicht, wo der Körper die Kraft für alles hernimmt."

Auch Clemens verfügt über große Reserven. Im Sommer 2015 hat der Junge zunächst eine Knochenmarktransplantation und zwei Monate später eine Stammzellentransplantation sowie deren kraftraubende, weit ins vergangene Jahr reichende Nachbehandlung weggesteckt. Die zweite Behandlung war notwendig, da ein Rest körpereigener Zellen die Konditionierungstherapie vor der Transplantation überstanden und wieder die todbringende Regie im für die Blutbildung zuständigen Rückenmark übernommen hatte. Der zweite Zellenimport - von der selben Spenderin - war erfolgreich. Allerdings mit Begleiterscheinungen, die jetzt die Fahrten nach Jena erforderlich machen: Das Immunsystem der Spenderin hatte quasi erkannt, im falschen Körper zu sein und schoss quer. Mit Hammer-Medikamenten, wie es Evelyn Schreiter ausdrückt, und der Blutwäsche versuchen die Ärzte seither, die Zellen des genetischen Zwillings sesshaft zu machen. "Die sollen sich sagen, gut, wir sind in der Fremde, aber hier ist's auch schön. Das ist unser Ziel."

Der Weg zum Ziel heißt Photopherese: Die für das Immunsystem wichtigen T-Zellen werden aus dem Blut des Jungen gefiltert, medikamentös angereichert und via UV-Licht aktiviert zurückgegeben. Allerdings schwächt dieses zelldisziplinierende Verfahren das Immunsystem. Ist Grippe-Hochzeit, ruft Evelyn Schreiter in der Schule an und fragt nach kranken Kindern. Wird in der Carolinenschule stark gehustet, bleibt ihr Junge zu Hause. Dennoch fing sich Clemens kürzlich eine Influenza ein - behandelt wurde die Grippe in Jena.

Die Abwehrreaktionen der Spenderzellen bekämpfen die Ärzte mit einem ganzen Wirkstoff-Arsenal. Im April hatten sich starke Entzündungen auf Haut, Augen, Schleimhäute, Lunge, Leber und auf das Herz gelegt. Auch das Knochengewebe der Beine war stark angegriffen, eine Folge der hohen Cortisondosen. Eine Entzündung des Darms war lebensbedrohlich. Neben dem Blutwäsche-Cocktail schluckt Clemens zudem weitere Arzneien, Vitamine und Antibiotika, Medikamente zum Schutz der Leber und solche, die das Wasser ausleiten, das sich immer wieder an seinem Herz sammelt.

Fast ein Jahr Kampf auf der Kinderstation liegt hinter dem Jungen. Was ihn manchmal im Leben hielt, war neben der Fürsorge der Eltern die Aussicht auf eine von der Stiftung "Sailing Kids" organisierte und inzwischen absolvierte Schifffahrt. Und Klinik-Clown-Wunder Dorothea Kromphardt von der Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena, die allen Stationskindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. "Wenn ein Kind mit nichts aufzuheitern ist, sie schafft das. Wie sie das macht, weiß ich nicht", erzählt Evelyn Schreiter und streichelt einen anderen Seelentröster: Mutmacher in Reichenbach ist Hund Flocke, der Clemens seit einem Jahr nicht von der Seite weicht. Um ihren Sohn weiter zu stärken, arbeitet Evelyn Schreiter auch mit der Kraft des Beispiels. Sie zeigt Clemens Menschen, die ihr Schicksal angenommen und das beste daraus gemacht haben - zum Beispiel bei den Paralympics.

Und Evelyn Schreiter achtet auf sich selbst, um für Clemens weiter stark sein zu können. So findet sie immer wieder Augenblicke der Ruhe. Dann wünscht sie sich manchmal, die Spenderin einmal in ihre Arme nehmen zu können. Die Spendern wie Empfängern den Schutz der Anonymität bietende Sperrfrist für den Austausch persönlicher Daten läuft bald ab. Einmal hatte die junge Frau ein Lebenszeichen gesendet. In einem über die Klinik zugestellten Brief an Mutter und Sohn. Darin steht, sie habe keine Sekunde gezögert, ein zweites Mal zu spenden. "Sie hat unglaublich liebe und reife Worte an Clemens gerichtet. Sie schrieb, sie habe sich schon immer einen kleinen Bruder gewünscht." Wenn Evelyn Schreiter das sagt, wischt sie sich lächelnd eine Träne weg. Dabei gerät kurz ein Regenbogenarmband ins Blickfeld, das alle tragen, denen die Kinderklinik Jena Zuhause auf Zeit war. Auch Clemens hat eins. Auf dem steht: "Eins werd ich nie tun: AUFGEBEN!"