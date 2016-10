Comeback des Sonnenstudios

Seit der Schließung des Open-Sun hatte es in Reichenbach kein Solarium mehr gegeben. Andrea Körner aus Unterheinsdorf bietet jetzt im Injoy gleich noch Entspannung pur im Massarium an.

Von Gerd Möckel

erschienen am 20.10.2016



Reichenbach. Anfang des vergangenen Jahres hat mit dem Open-Sun an der Dammsteinstraße Reichenbach letztes Solarium geschlossen. Seither reisten nicht wenige der enttäuschten Stammkunden der Sonne hinterher. Nach Zwickau oder Auerbach etwa. "Als das mit der Schließung bekannt wurde, hatte ich schon die Idee, etwas neues aufzumachen. Es hat halt noch etwas gedauert", sagt Andrea Körner. Jetzt ist die Zeit des Reisens vorbei. Die Frau aus Unterheinsdorf hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich mit einem nigelnagelneuen Sonnenstudio im Injoy eingemietet. Und dort gibt's noch mehr als Bräune für die Haut und Lichtkur in Herbst und Winter.

Neben drei hochmodernen Sonnenbänken und fundierter Beratung bietet die Inhaberin gleich ein ganzes Wohlfühlpaket an, zu dem noch zwei Massarien gehören - das sind im Prinzip Wasserbetten mit individuell einstellbaren Düsen für die Massage des ganzen Körpers oder bestimmter Körperpartien. Mit Düften und Musik entweder im Karibik-Flair oder ganz heimelig in der Grotte. "Alle, die hier waren, schwärmen davon. Und natürlich auch von der Möglichkeit, wieder ins Solarium gehen zu können", sagt Andrea Körner über ihre "Massarium-Lounge mit integriertem Sonnenclub" und verspricht einen "Kurzurlaub für alle fünf Sinne".

Mit ihrem Studio hat sich Andrea Körner den späten Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Zuletzt ist die gebürtige Österreicherin zur Arbeit bei einem Finanzdienstleister nach Bayreuth gependelt. Elf Jahre lang. "Dort war ein prima Arbeiten. Dann hat der Chef aufgehört. Besser wäre es für mich dann nicht mehr geworden", erzählt die 56-Jährige über ihren Weg von der Idee zur Umsetzung. "Ich wusste, dass ich nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis arbeiten würde, ich will selbst gestalten. Und plötzlich wurde aus der Schnapsidee Schritt für Schritt ernst." Auch Lutz Körner riet seiner Frau dazu - inzwischen kümmert sich der Mann um die Hard- und Software des Lounge-Rechners.

Die Idee, mit dem Studio ins Injoy zu gehen, lag für die Körners auf der Hand. "Schließlich bin ich hier seit zehn Jahren Kunde." Und auch die Chefetage des Fitness-Tempels freut sich über das neue Angebot nebenan: "Das ist eine gute Ergänzung und bringt neben der Rewe-Eröffnung noch mehr Leben in diese Ecke der Stadt", sagt Injoy-Chef René Meyer. www.massarium-vogtland.de