Deponiesanierung fast fertig: Baufirma hat Berge versetzt

Die Mülldeponie in Schneidenbach ist saniert worden. Beim Ortstermin gab es allerlei erstaunliche Fakten zu erfahren.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 26.05.2017



Schneidenbach. Erstmals ist die nahezu sanierte Mülldeponie in Schneidenbach der Öffentlichkeit präsentiert worden, und das Urteil fiel einhellig aus: "Das Gelände sieht jetzt ordentlich aus", "Gut angelegtes Geld", "Man erkennt die Deponie kaum wieder". Solche Wortmeldungen gab es bei einem öffentlichen Ortstermin am Dienstagabend zu hören. Doch nur wenige Interessierte waren der Einladung gefolgt.

Mit Bauleiter Thomas Heine von der Firma Strabag und Jörg-Uwe Meier aus dem Landratsamt haben zwei kompetente Deponie-Führer die Fragen der Neugierigen beantwortet. Die Sanierung der kreiseigenen Mülldeponie neigt sich dem Ende zu. Das Gelände ist neu profiliert worden, erste Grashalme recken sich als Vorzeichen der Begrünung aus dem Boden heraus. Der Bau ein Zauns soll am 6. Juni beginnen, "bis Mitte Juni sind wir im Wesentlichen durch", erklärte Thomas Heine. Zum Millionen-Auftrag gehört, dass die Firma Strabag drei Jahre lang die Flächen pflegt. Dann geht alles an den Vogtlandkreis über.

Bis Mitte Juni soll auch der Weißensander Weg wieder freigegeben werden, der eine Verbindung von Schneidenbach zur Göltzschtal-Straße Mylau-Lengenfeld in Höhe Weißensand herstellt. Während der Arbeiten war der ohnehin nur bis zum Gelände der Firma Glitzner ausgebaute Weißensander Weg gesperrt. Die Freigabe ist dann Sache der Stadtverwaltung Reichenbach.

Beim Gang über das hügelig angelegte Areal erläuterte der Strabag-Bauleiter die Wirkungsweise. Die Deponie ist mit geosynthetischen Tondichtungsbahnen abgedeckt, auch Bentonitmatten genannt. Das sind kostengünstige Verbundstoffe, die seit Jahren mit Erfolg als natürliche Abdichtungen gegen Flüssigkeiten und Gase in verschiedensten Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Das Prinzip verblüfft: Zwischen den Textilien enthaltenes Granulat quillt bei Nässe und dichtet auf diese Weise wirkungsvoll ab.

Auf die Matten haben die Strabag-Leute 80 Zentimeter Unter- und 20 Zentimeter Oberboden aufgetragen und leicht verdichtet. Das vom Deponiekörper ablaufende Wasser wird in Kanälen und über Kaskaden in Richtung Göltzsch abgeleitet. Vor der Sanierung war das Wasser in die Deponie gesickert und wusch beim Ablaufen diverse Schadstoffe aus.

Bei der Sanierung sind in der Tat Berge versetzt worden. Jörg-Uwe Meier hat ein paar Zahlen zum eingesetzten Material zusammengetragen. 60.000 Kubikmeter wurden zur Deponieprofilierung bewegt, davon 12.000 Kubikmeter aus den Außenbereichen. 36.500 Kubikmeter Steine und Schotter kamen zum Einsatz. 60.000 Quadratmeter Betonitmatten und 80.000 Quadratmeter Kunststoffbahn sind zur Abdeckung eingesetzt worden. Auf die Deponie draufgepackt wurden 65.000 Kubikmeter Unter- und 15.000 Kubikmeter Oberboden - jeweils die Hälfte musste herangefahren werden.

Das vorher ungehindert durch die Deponie laufende Rothöhlenbächel ist auf 980 Meter Länge verrohrt worden. 11.000 Kubikmeter Material kamen allein für den Wasser- und Wegebau zum Einsatz.