Der Vogtlandkreis und seine Gastronomie-Baustellen

Erhebliche Summen sind erforderlich, um die Caféteria im Landratsamt in Plauen fertigzustellen. In Reichenbach liegen Restaurant-Pläne auf Eis.

Von Uwe Selbmann und Ulrich Riedel

erschienen am 01.02.2017



Reichenbach/Plauen. Zwei Lokale, zwei Baustellen, zwei Herangehensweisen: Für die Caféteria im neuen Plauener Landratsamt muss der Vogtlandkreis nochmal in die Tasche greifen. Der Kreisausschuss hat am 23. Januar einer Investition von 190.000 Euro zugestimmt, um hinter den Schaufenstern des einstigen Horten-Kaufhauses an der Bahnhofstraße überhaupt erst einmal einen vermietbaren Zustand herzustellen.

Doch um ein anderes Lokal in seinem Immobilienbestand schert sich der Kreis kaum. Nach dem Auszug des Restaurants im Keller des Reichenbacher Neuberinhauses per 31. März 2016 stehen die Räume leer. Kreisrat Henry Ruß (Linke) hat in der Ausschusssitzung kritisiert, dass die Kreisbehörde mit zweierlei Maß vorgeht. "Hier geben wir eine sechsstellige Summe aus", sagte Ruß mit Blick auf die Behörden-Caféteria, doch am etablierten Gastronomie-Standort Neuberinhaus passiere nichts. "Das passt nicht zusammen."

Hauptamtsleiter Peter Plohmann hatte im Ausschuss gesagt, dass zwar noch Geld für den Landratsamt-Bau vorhanden sei, die 190.000 Euro trotzdem als überplanmäßige Ausgabe freigegeben werden sollten, da für den Behörden-Bau selbst noch Restarbeiten anfallen werden. Ruß entgegnete angesichts des aus dem Finanzrahmen gefallenen Vorhabens: "Herr Plohmann, es ist schon lange nichts mehr übrig."

Unterdessen besteht für eine rasche Wiederbelebung der Gaststätte im Neuberinhaus keine Hoffnung. Das verschlissene Mobiliar wurde entfernt, dann überwarfen sich im Zuge der Sparpolitik des Kreises der Geschäftsführer der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH, Jens Pfretzschner, und Landrat Rolf Keil (CDU). Pfretzschner wurde im Mai 2016 gefeuert, seine Pläne für ein italienisches Restaurant liegen auf Eis - und seither gilt ein Baustopp.

Neues hat auch Pfretzschners Nachfolger Dieter Kießling nicht zu vermelden. "Die Räume bleiben leer", sagt der amtierende Geschäftsführer. Der Kreis als Eigentümer des Neuberinhauses konzentriere sich in diesem Jahr auf die Erneuerung der Bühnentechnik, die der Tüv fordert. Kosten: rund 80.000 Euro.

Unterdessen will der Landrat in seinem neuen Amtssitz ein Desaster wie im Neuberinhaus vermeiden. Im Kreisausschuss wurde bekannt, dass bei der ausgehandelten Miete von fünf Euro je Quadratmeter elf Jahre verstreichen dürften, ehe der Kreis die zusätzlichen Kosten von 190.000 Euro wieder hereinholt. Doch als der Plauener Oberbürgermeister und FDP-Kreisrat Ralf Oberdorfer für eine Neubewertung des Mietvertrages plädierte, lehnte Keil das kurzerhand ab. "Es liegt ein rechtskräftiger Mietvertrag vor."

So recht glücklich wirkt mit dem aktuellen Stand aber auch der Mieter nicht: Jan Fobriger, der mit der Forbriger Backwaren GmbH von Reichenbach aus 20 Filialen und 130 Mitarbeiter führt, beschrieb eine lange Hängepartie. Immer wieder habe sich das Unternehmen auf Änderungen und Verzögerungen einstellen müssen. Bisher gebe es weder Wasser, noch Strom, Heizung, Fußboden. "Wir können nicht beginnen und warten auf konkrete Aussagen." Immerhin bewege sich nun etwas. Forbriger will in den kompletten Ladenbau inklusive Kühltechnik und Schallschutz der Caféteria rund 500.000 Euro investieren.