Didgeridoo-Sound im Salznebel

Ein außergewöhnliches Konzert hat die Salzgrotte Reichenbach mit außergewöhnlichen Klängen erfüllt. Ein Musiktherapeut spielte auf Instrumenten aus aller Welt.

Von Petra Steps

erschienen am 25.10.2016



Reichenbach. Wer am Samstag der Märchen-Oma in der Salzgrotte Reichenbach lauschen wollte, wurde wegen Krankheit der Hauptperson auf den 26. November vertröstet. Mehr Glück hatten die Besucher des Konzertes mit Oliver W. Möhwald am Nachmittag, das als besonderes Klangerlebnis angekündigt war.

In fast zwei Stunden bot der seit vielen Jahren in Bad Elster ansässige Musiker, Therapeut und Dozent ein Programm auf außergewöhnlichen Instrumenten aus aller Welt. Australisches Didgeridoo, fernöstliche Klangschalen und Zimbeln, nordamerikanische Schamanentrommel und Regenstab, japanischer Koto, indische Tampura oder europäisches Monochord wurden unterschiedlich eingesetzt und zum Teil mit Gesang kombiniert.

Dabei nahm Oliver W. Möhwald die Besucher der voll besetzten Grotte auf eine große Reise mit. Die Gäste konnten die Weltmusik wahlweise auf vorher gebuchten Liegen oder Stühlen in der entspannten Atmosphäre und dem therapeutisch wirkenden Salznebel der Salzgrotte genießen. Für den eher rhythmischen ersten Teil empfahl der Musiker, sich vom Rhythmus tragen und die anregende Wirkung auf sich wirken zu lassen. Der zweite Teil mit sphärischen Klängen war eher der Entspannung gewidmet.

"Es ist beeindruckend, was man mit den Instrumenten für Geräusche erzielen kann. Und ich habe zum ersten mal Didgeridoo gehört", sagte Mitarbeiterin Katja Barth nach dem Konzert. Ein Gast fühlte sich zu den Aborigines in Australien versetzt. Ihm hatten vor allem Didgeridoo- und Trommelklänge gefallen. Manche wurden an Dokumentationen über die Mongolei erinnert. Wieder andere spulten während des Konzertes einen Film mit verschiedenen Urlaubserlebnissen vor ihrem inneren Auge ab. Der Musiker beantwortete zudem verschiedene Fragen zur Musik und zur Herkunft der Instrumente, sprach über seine Begegnungen mit der Musik und über Menschen aus Naturvölkern, die Ähnlichkeiten in verschiedenen Bereichen aufweisen, beispielsweise in ihrem Verhältnis zur Natur.

Für alle Gäste gleich war der Entspannungseffekt, verbunden mit zwei angenehmen Stunden, die sie sich mit diesem besonderen Klangerlebnis gegönnt haben. Oliver W. Möhwald warb für seine Angebote in Bad Elster wie Didgeridoo-Workshops, Konzerte oder verschiedene Therapien, zum Beispiel Wasser-Shiatsu gehören.

In der Reichenbacher Salzgrotte werden in unregelmäßigen Abständen kleine, aber feine Veranstaltungen angeboten. Dazu gehören Abende mit Janet Schaer, Konzerte mit Oliver W. Möhwald, Märchenstunden, Krimilesungen. Daneben gibt es ein umfangreiches Kursangebot, einfache Sitzungen in der Grotte sowie einen Salzladen.