Egersche Brücke: Entscheidung soll in diesem Jahr fallen

Die Bürgerinitiative zu Erhalt und Sanierung des historischen Bauwerks lässt auch im Jahr vier ihres Kampfes nicht locker. Auch das Straßenbauamt will das Thema vom Tisch haben. Jetzt schaltet sich sogar der Wirtschaftsminister persönlich ein.

Von Gerd Möckel

erschienen am 20.01.2017



Mühlwand. "Es ist Ihr Verdienst, dass die Brücke überhaupt noch steht." Diese Aussage ging Claus Keßler runter wie Öl. "Schön, diese Anerkennung zu erfahren. Aber davon können wir uns noch nichts kaufen, wir lassen nicht locker", sagte der Sprecher der Bürgerinitiative zu Erhalt und Sanierung der Egerschen Brücke in Mühlwand nach einem munteren Gedankenaustausch kürzlich mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig in Reichenbach. Claus Keßler hatte den Minister im Auftrag der BI während einer SPD-Veranstaltung zum Thema auf den Zahn gefühlt und die Bereitschaft der BI bekräftigt, im vierten Jahr des Kampfes um die Brücke nicht klein beizugeben. "Auch die Ankündigung des Ministers, sich die Unterlagen persönlich anzuschauen und prüfen zu lassen sowie zu den Aussagen seiner Amtsvorgänger stehen zu wollen, haben wir wohlwollend registriert."

Was die BI jedoch auf die Palme treibt, sind die jüngsten Reaktionen der Plauener Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr auf die Nachfragen zur seit Jahren diskutierten Brückensanierung. "Da gibt es nämlich keine. Funkstille. Trotz mehrfacher Versuche im gesamten Jahr 2016, konnten wir dort niemand ans Telefon bekommen", versichert der BI-Sprecher.

Das Funkloch erklärt sich auch aus den Aktivitäten des Amtes in der Sache. Da gab es nämlich keine, informiert mit Isabel Siebert die Pressesprecherin. Allerdings: "Es ist beabsichtigt, in diesem Jahr eine grundsätzliche Entscheidung zum weiteren Umgang mit der Brücke zu treffen", sagt die Sprecherin. "In den vergangenen Monaten" habe es diesbezüglich keine Aktivitäten gegeben, da "die Bearbeitung des Vorgangs niedrige Priorität besitzt". Die Niederlassung müsse vielmehr "mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten Bauvorhaben" betreuen, die zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Bundes- und Staatsstraßen von Bedeutung sind. Da müsse die nicht mehr für den öffentlichen Verkehr gebrauchte Egersche Brücke hintenanstehen.

Im übrigen halte das Amt an der bereits 2014 gemachten Aussage fest, wonach ein zunächst ins Auge gefasster Abbruch des Bauwerks nicht mehr verfolgt werde. Allerdings - auch das ist nicht neu - müsse hinsichtlich der Brückensanierung ein "schlüssiges Nutzungskonzept vorliegen, das die Belange des Hochwasserschutzes und des Denkmalschutzes berücksichtigt": Das Bauwerk diente bis zu seiner Sperrung als Brücke für einige Wander- und Radwege, für deren Ausbau an sich der Landkreis zuständig ist. Zudem müsse sich "der künftige Baulastträger der weiteren Unterhaltung des Bauwerks" annehmen. Erst dann könne über die "Maßnahmen zum Erhalt der Brücke und deren Finanzierung entschieden werden."

Die Stadt Reichenbach, Ex-OB Dieter Kießling hatte sich stets so positioniert, hält ganz offenbar auch weiterhin an der Zusage fest, die Brücke nach ihrer grundhaften Sanierung zu übernehmen. Claus Keßler: "Das hat uns auch der neue OB so bestätigt. Jetzt sind wir sehr gespannt, wo wir am Ende des Jahres stehen."