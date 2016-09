Essen auf RÃ¤dern: Klinik gibt Service an Arbeiterwohlfahrt ab

Essen auf Rädern: Klinik gibt Service an Arbeiterwohlfahrt ab

Essen außer Haus gibt es künftig an der Paracelsus-Klinik Reichenbach nicht mehr. Die ersten Kunden betrifft das ab 1. Oktober. Dass sie darüber erst in dieser Woche informiert wurden, sorgt für Kritik.

Von Gerd Betka

erschienen am 29.09.2016



Reichenbach/Lengenfeld. Aufgeregte Anrufe erhielt die "Freie Presse" am Dienstag aus Lengenfeld. Anlass gab ein Brief der Paracelsus-Klinik Reichenbach, der - datiert vom Freitag, 23. September - vorgestern "Essen auf Räder"-Kunden per Kurier zugestellt worden war. Darin wurde erklärt, dass die Klinik ab Samstag, 1. Oktober, kein Essen mehr außer Haus liefert.

Laut Verwaltungsdirektor Fridolin Rech könne "diese Dienstleistung aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen in unserer Klinik ab dem 01.10.2016 nicht mehr übernommen werden". Er freue sich aber, den Kunden "eine nahtlose Versorgung ... über die Awo Auerbach anbieten zu können". In einem beigefügten Schreiben bittet die Awo Soziale Dienste Vogtland gGmbH, ihr möglichst schon bis Mittwoch, also gestern, das ausgefüllte Stammblatt für Einzelkunden, das Lastschrift-Mandat und die Erstbestellung zukommen zu lassen.

"Warum kommt das so kurzfristig?", fragte eine Lengenfelderin, deren 94-jähriger Vater bislang Essen aus der Paracelsus-Klinik erhielt - seit 2014 und stets reibungslos. Kritik kommt auch von einem ambulanten Pflegedienst, der namentlich nicht genannt sein möchte. "Mehr als zehn unserer Patienten sind davon betroffen. Wir haben uns beschwert, dass das zu kurzfristig ist. Und wir haben sogar angeboten, das Essen 14 Tage selber zu fahren, aber auch das ging nicht", schilderte eine Mitarbeiterin.

Was ist da los in Reichenbach? "Freie Presse" fragte beim Caterer nach, an den die Klinikküche ausgegliedert ist: "Wir sind nur Auftragsempfänger. Die Entscheidungen sind von der Klinik getroffen worden", antwortete Dirk Bär, Operativer Leiter von Dorfner Catering.

Erk Scheel, Regionaldirektor Ost der Paracelsus-Kliniken, gab gestern Auskunft: "Die Nachfrage beim Essen auf Rädern ist in Reichenbach von einst 800 auf 200 Essen gesunken. Das ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Deshalb stellen wir es ein. Zugleich ging es uns darum, dass die Kunden, darunter viele Senioren, künftig nicht ohne Essen dastehen. Wir haben Gespräche geführt, doch nur ein Anbieter hatte Interesse: die Awo in Auerbach. Dafür sind wir sehr dankbar." Woran die gesunkene Nachfrage liege, wisse er nicht. Vielleicht an der demografischen Entwicklung. An Qualität und Preis aber nicht, meint er.

Danny Petzold, Abteilungsleiter der Awo-Zentralküche in Auerbach, die täglich 3000 Essen ausliefert, bestätigte: "Wir sind in die Lücke gesprungen. Wir haben die Kapazitäten und es ist unser Einzugsgebiet." Von den bisherigen Paracelsus-Kunden gebe es "regen Zuspruch".

"Essen auf Rädern" läuft bis zum 31. Dezember an der Klinik in Reichenbach aus. In drei Stufen. In der ersten Stufe ab 1. Oktober gebe man drei Essentouren ab, erklärte Scheel. Zwei weitere Stufen folgen. Bis Jahresende gibt es daher auch noch Essenpläne im Internet. Zur Kritik, warum die Kunden derart kurzfristig informiert wurden, meint Scheel. "Eine Vorlaufzeit von drei Monaten wäre mir auch lieb. Aberdas haben wir nicht geschafft." Die Befürchtung ist greifbar, dass die Essenfahrer sonst schon lange weg wären.

Beim Essen in der Klinik, rund 250 Portionen pro Tag für Patienten, Personal und Besucher, soll sich laut Erk Scheel "mit Stand heute" nichts ändern. Die Küche bleibe vor Ort. Veränderungen oblägen indes dem Caterer. Zur Frage, inwiefern Personal abgebaut werde, sagte Dirk Bär: "So lange wir keine konkreten Informationen auf dem Tisch haben, steht eine Entscheidung dazu aus."