Für 1000 Gäste ständig auf Achse

Am Sonntag vor 18 Jahren war die Reichenbacher Tafel erstmals gedeckt - für 25 Bedürftige. Heute gehen Monat für Monat 17 Tonnen Lebensmittel über den Tisch. Dafür fahren zwei Kühlfahrzeuge von Markt zu Markt.

Von gERD mÖCKEL

erschienen am 17.03.2017



Reichenbach. Das neue Kühlfahrzeug? Mirko Torke startet den Diesel und sagt: "Super. Es macht das, was es machen soll. Und das ist gut so." Der Lengenfelder fährt seit vier Jahren für die Reichenbacher Tafel, an zwei Tagen in der Woche auch das jüngst über eine Spendenaktion des Reichenbacher Lions Club finanzierte. Die knapp 40.000 Euro sind genau an der richtigen Stelle angelegt, sagt der Kutscher und biegt in die Fritz-Ebert-Straße ein. "Wahnsinn, wie schnell das Geld eingespielt war. Generell wird das Ehrenamt aber viel zu wenig anerkannt." Mike Blasczyk nickt dazu mit dem Kopf. Der Reichenbacher ist Beifahrer, gehört erst seit kurzem zum mobilen Personal der Tafel. Das Duo dreht an diesem Tag drei Runden. Auch das zweite, bereits in die Jahre gekommene Kühlfahrzeug ist im Prinzip pausenlos im Einsatz. "Fast alles, was wir von Früh bis Mittag zusammenfahren, wird am Nachmittag ausgegeben", erzählt Mirko Torke und steuert das Kaufland an.

Seit der Jungfernfahrt zum Jahreswechsel war das neue Auto bereits knapp 6000 Kilometer auf Achse. Kein Unfall, nichts kaputt. Was gemacht werden muss dennoch. Alle 6000 Kilometer ist nämlich ein Stoff nachzufüllen, der in den Abgasstrom eingespritzt einen Teil der Stickoxide eliminiert. Auch darum kümmert sich das Team um Tafelchefin Petra Düntsch. An solche Aufgaben war bei der Gründung der Tafel nicht zu denken. Am Sonntag jährt sich die erste Öffnung zum 18. Mal. Damals waren 25 Bedürftige zu Gast, heute sind 1000 Gäste registriert. Um diesen Bedarf zu decken, müssen pro Monat 17 Tonnen Lebensmittel rangeschafft werden.

Mirko Torke und Mike Blasczyk hatten ihr Auto bei der ersten, über Lengenfeld führenden Tagesrunde schon gut gefüllt. Und zwar mit Mopros, BWs und OG. Also mit Molkereiprodukten, Backwaren sowie Obst und Gemüse. In Sachen BW ist in Lengenfeld WL immer eine feste Bank: Bäckermeister Willy Lenk gehört zu den Stammspendern der Tafel. In der Bäckerei und Konditorei kommen pro Woche bis zu 500 Kilogramm zusammen. "Willy Lenk ist oft selbst beim Aufladen dabei. Die freuen sich dort richtig, wenn wir kommen. Das ist nicht unbedingt überall so", erzählt Mirko Torke von seinem Heimspiel.

Auf der zweiten Runde klappert das Tafel-Duo Märkte in Reichenbach und Netzschkau ab. Immer nach dem selben Muster. Anfahrt an die Laderampe, Personalklingel, Ausgabe der Lebensmittel (manchmal sind auch nicht verkaufte Blumen dabei), einladen und ab zum nächsten Markt. Im Führerhaus liest Mirko Torke die Temperatur im Laderaum ab. 7,9 Grad Celsius. Alles in Ordnung. "Wenn's kalt ist, schalten wir die Kühlung natürlich ab." Drei Märkte und eine Tankstelle weiter (in der Jet an der Friedensstraße gibt's einen Beutel nicht verkaufte BW und regelmäßig rabattierten Diesel fürs Kühlfahrzeug) ist bereits festzuhalten, dass sich auch diese Tour lohnen wird. Auch wenn manchmal lediglich eine kleine Kiste bereitsteht; manchmal noch weniger. "Heute ist nichts", sagt die Mitarbeiterin eines weiteren Marktes kurz. Eine Station weiter rieseln beim Warenumschlag Nudeln auf den Rampenbeton. Wie aus dem Nichts entfaltet Mirko Torke eine Tüte und tütet die kaputte Tüte ein. Jede Spende zählt. Die Männer lachen auch beim Warten auf eine Mitarbeiterin des nächsten Marktes. Dort steht auf der Stahltür: "Bier macht dick, Schnaps macht krank, ich bin ein Kiffer, Gott sei dank."

Gelassenheit ist nicht fehl am Platze angesichts der sich täglich aufhäufenden Lebensmittelberge, die keine Käufer gefunden haben. Auch die Unmengen an Verpackungsmaterial, die einige Märkte an der Rampe pressen und in Containern entsorgen, regen zum Nachdenken an. Aber ohne diese Spenden wäre die Tafelarbeit undenkbar. Das sehen auch die Fahrer so. "Gut, dass so viele mitmachen. Andere schmeißen die Sachen lieber weg, da der Aufwand für das Abschreiben der Ware und das Einlagern zum Abholen zu groß ist. Das haben wir schon genau so zu hören bekommen", erzählt Mirko Torke, als die zweite Tour an der Tafel-Warenschleuse endet. Danach geht's nochmal raus. Bis zu 120 Kilometer pro Tag kommen so zusammen. Macht pro Jahr 6300 Euro Spritkosten.

Und die Abfälle bei der Tafel? Die sind dann wirklich ein Fall für den Müll. Mehr als 700 Euro pro Jahr zahlt die Tafel für den Abtransport. Alles finanziert aus Spendengeldern. Und am Laufen gehalten von knapp 50 Ehrenamtlern. Dazu gehören sieben Fahrer und drei Beifahrer.