Helfer aus aller Welt ackern im Vogtland

Freiwillig auf einem Öko-Hof anpacken gegen Kost, Logis und neue Freunde - so läuft ein internationaler Trend. Der reicht bis ins vogtländische Hauptmannsgrün hinein.

Von Elsa Middeke

erschienen am 19.10.2016



Hauptmannsgrün. Sie kommen aus Frankreich oder den USA. Manchmal auch aus Dresden. Aber egal, welche Sprache sie sprechen, sie wollen alle das Gleiche: Kühe melken, Hühner füttern, auf dem Feld rödeln, im Garten rackern, in Gästewohnungen aufräumen und abends mit am Tisch bei Familie Tröger sitzen. Auf ihrem Ferienhof in Hauptmannsgrün begrüßen die Trögers seit diesem Jahr Helfer aus anderen Ländern, auch Wwoofer genannt. Für Verpflegung, einen Schlafplatz und die Chance, ihr Deutsch zu verbessern, etwas über Öko-Landwirtschaft zu lernen und das Vogtland zu erkunden, packen sie täglich mit bei der Arbeit an.

Wwoof steht für "World Wide Opportunities on Organic Farms". Die Idee stammt aus England. Heute bringt die weltweite Bewegung in über hundert Ländern von Argentinien über Japan bis Uganda naturverbundene, neugierige Menschen zusammen. In der Bundesrepublik gibt es nach Angaben von Jan-Philipp Gutt, 1. Vorstandsvorsitzender von Wwoof-Deutschland, etwa 500 Höfe, die mitmachen: davon 32 in Sachsen. Der Hauptmannsgrüner Hof ist bisher der einzige im Vogtland.

Zur Begrüßung schleppt Hund Benni sofort sein Spieltier an, Hahn Henry stolziert mit geschwellter Federbrust über seinen Hühnerhof und Katze Jerry reibt sich an meiner ausgestreckten Hand. Ilka Tröger hat gern Wwoofer da: "Ich find's schön, wenn man sich nicht so einkesselt", sagt sie, während sie über den Hof geht und mir alles zeigt: die jungen Hasen im Stall, das Heubett, die Schweine Rosalie und Rosalinde, die vielen gemütlichen Sitzgruppen auf dem Gelände. Für die Vogtländerin geht's nicht um die zusätzlichen Hände auf dem Bio-Hof, den die Familie aus Überzeugung führt, wie sie erzählt. "Es ist spannend, sich mit Leuten aus anderen Ländern auszutauschen." Außerdem sei es eine tolle Gelegenheit, Englisch oder Russisch zu sprechen, erklärt die tatkräftige Blondine, während wir in der sonnigen Herbstluft Gras zusammenrechen. "Schön, dabei jemanden zum Quatschen zu haben", fügt sie hinzu und lacht.

Bisher waren drei Wwoofer bei den Trögers: Asher aus Utah, der gern auf dem Feld gearbeitet hat. Camille aus der Bretagne, die super kochen konnte. "Die Schokoladentarte war unschlagbar", erinnert sich Ilka Tröger. Und Victoria aus Dresden, die am liebsten im Garten gewerkelt und mit ihrer Gastgeberin den Gartenbänken frische Farbe verpasst hat. Alle blieben etwa zwei Wochen. Nach getaner Arbeit aßen sie mit der Familie, unterhielten sich, Ilka Tröger nahm sie mit zum Einkaufen oder zeigte ihnen das Vogtland - darunter stets die Göltzschtalbrücke. Sogar aus Russland, Israel und Taiwan bekam sie schon Anfragen von Wwoofern. Die beiden Taiwaner sind allerdings nicht gekommen. Nachrichten von fremdenfeindlicher Stimmung in Sachsen hätten sie abgehalten, so Tröger. Sie selbst will unbedingt weitermachen - und freut sich schon darauf, nächstes Jahr von Mai bis Oktober wieder Menschen aus aller Welt auf ihrem Hof zu haben.www.wwoof.de

www.ferienhof-troeger.de