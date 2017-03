Hunderte Schultüten, 60 Ranzen: Qual der Wahl für Abc-Schützen

Die Viertauflage der Schulanfangsmesse ist bei Veranstaltern und Gästen im Reichenbacher Neuberinhaus gut angekommen.

Von Petra Steps

erschienen am 06.03.2017



Reichenbach. Auf große Resonanz ist die vierte Auflage der Schulanfangsmesse am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus gestoßen. Für die Präsentation der zwölf Teilnehmer wurde zum zweiten Mal der große Saal genutzt. Die räumliche Entzerrung kam bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen gut an.

Der Ursprung der Messe liegt bei Katrin Köpp und deren Ranzenmesse ab 2009 in ihrem chic & trendy-Geschäft, bei der sie schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. Es folgte das Foyer im Neuberinhaus. Dann kamen einige Aussteller dazu, und der Platz reichte wieder nicht.

Vier Aussteller rund um das Thema Schulanfang sind von Anfang an dabei. Barbara Kurpiers von Schickimicki ist der größte Anbieter von Schultüten in der Region. Sie hatte rund 100 Schultüten, Dekomaterial und T-Shirts im Neuberinhaus dabei und parallel dazu das Ladengeschäft geöffnet, wo rund 300 weitere Zuckertüten auf Käufer warten. Der Weg dorthin war mit Wimpeln markiert. Zu den Mitbegründern gehören außerdem Julia Morgner von der Bäckerei Julias Bäck am Eck und die Genusswerkstatt Schaller.

Katrin Köpp hat zusätzlich zu den Ranzen den Modepart mit übernommen, nachdem das Kindergeschäft an der Zenkergasse geschlossen wurde. "Ich hab in der Vorbereitung und hier die ganze Familie eingespannt", sagte Katrin Köpp. Sie war mit 60 Ranzenmodellen mehrerer Hersteller und mit verschiedenen Motiven vor Ort. "Die Kinder greifen zuerst nach einem Motiv. Wir zeigen den Eltern, welche Modelle es davon gibt, worauf es beim Ranzen ankommt und was am besten für ihr Kind geeignet ist", sagte die Geschäftsinhaberin.

Manche Motive zieren verschiedene Modelle, sodass für jedes Kind etwas dabei sein dürfte. Worauf Kinder zurzeit fliegen, sind blinkende Applikationen. Das betrifft auch Schultüten. "Die Trends sind ungebrochen Star Wars und Dinosaurier bei den Jungs, bei den Mädchen Prinzessin und Einhorn. Effekte wie Licht, Töne, Glitzer oder Textilapplikationen sind sehr gefragt", meint Barbara Kurpiers.

Der sechsjährige Ben Zdrahal ging zielsicher zu den blinkenden Tüten, allerdings konnte er sich nicht zwischen Feuerwehr oder dem Animationsfilm Cars entscheiden. "Ich wollte eigentlich selber basteln, aber das hat sich wohl jetzt erledigt", meinte Mama Sandra Zdrahal. "Die Mädchen möchten am liebsten geflochtene Haare oder Locken. Die Jungs sind gerade in den 50er Jahren mit Gel und Tolle. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder lächeln, wenn sie frisiert wurden", meinte Luisa Gonzalez vom Friseursalon Lock-in, die künftige Schulanfänger frisierte.

Schreibwaren Thiele stellt seit drei Jahren bei der Messe aus. Kersten Thiele hatte Schreiblernfüller zum Probieren mit. "Die Kinder fliegen eher auf die Optik. Wir schauen zusammen mit den Eltern, ob die Modelle den Kindern auch liegen. Wichtig ist, auf Links- und Rechtshänder zu achten", sagte der Geschäftsinhaber. Beim Copy Shop war der Schürzendruck für Werkschürzen gefragt.

Die meisten Besucher kamen zu den Modenschauen, bei denen Kleidung, Schultüten und Ranzen gezeigt wurden. Auf dem Laufsteg waren vormittags Kinder vom Kindergarten Reuth zu erleben. Am Nachmittag hatten die Kinder vom Vorschulhaus Sonnenblume des Christlichen Kindergartenvereins Reichenbach die große Bühne für sich.