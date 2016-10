Injoy lässt's zum Jubiläum krachen

Das Fitnessstudio hat sein 25-Jähriges im Neuberinhaus und in der einstigen Tonhalle gefeiert. Injoy-Chef René Meyer erinnerte dabei auch an seine Anfänge als Einzelkämpfer im "Fit & Sun".

Von Petra Steps

erschienen am 24.10.2016



Reichenbach. Das Jubiläum 25 Jahre Fitness in Reichenbach hat Injoy-Chef René Meyer mit vielen Gästen begangen. "Als ich nach Reichenbach kam, kannte ich vier Leute. Jetzt habe ich das fast voll besetzte Neuberinhaus vor mir", sagte der Injoy-Chef bei der Jubiläumsveranstaltung am Freitagabend. Ihn hatte es einst der Liebe wegen nach Reichenbach gezogen.

Am 5. Oktober 1991 gründete er in den Flachbauten an der Julius-Mosen-Straße 2 - 4 sein erstes Fitnessstudio. Die Gebäude dort hatten einst der Bauarbeiterversorgung bei der Entstehung des Neubaugebietes gedient. Im "Fit & Sun" war René Meyer zunächst Einzelkämpfer mit zehn Geräten. Der Erfolg stellte sich jedoch recht schnell ein, bald stand ein Umzug an die Albertistraße an. Dort hatte das Studio bereits sechs Mitarbeiter. Als auch diese Räumlichkeiten aus allen Nähten platzten, schaute sich der Unternehmer in Reichenbach um und hatte zunächst mehrere Objekte im Blick.

Am 21. Juni 1997 kaufte er die legendäre Tonhalle und richtete sein Fitnessstudio im früheren Musentempel ein. Seit dem 1. April 2003 firmiert das Unternehmen dort unter dem Fitness-Franchise-System Injoy. Gegenwärtig gehören dem Unternehmen 16 Mitarbeiter an. Darunter sind drei Azubis. Einen Teil seiner Angestellten hat René Meyer selbst ausgebildet. Auf zwei Etagen stehen über 70 Geräte. Jede Woche werden 36 Kurse angeboten. "Die Zukunft liegt bei eGym oder generell bei der Digitalisierung des Trainings", sagt René Meyer.

Der studierte Sport- und Biolehrer hatte nach der Wende erkannt, dass viel mehr als der Schuldienst für ihn möglich ist. Der Lehrer-Beruf sei ein wichtiger Beruf. Ihm war jedoch wichtiger, dass jede Generation von Expertenwissen profitieren kann. "Gesundheit gehört in Expertenhände, Fitnesstraining auch", lautet sein Leitspruch.

Für ihn sei die Liebe zum und die Freude am Sport wichtig, die er schon als Kind gelebt hat. Er arbeite gern mit Menschen und könne mit seiner Tätigkeit etwas bewirken. "Ich sehe mich auch als Bindeglied zwischen Ärzten und Schulen. Wer sich lebenslange Mobilität erhalten will, muss etwas dafür tun. Wir als Experten sind dazu da", erklärte er.

Das Fitnessstudio strahlt in die Region aus. Beispiele dafür sind Spendenaktionen wie gerade eine, die für die "Goldene Kindersonne" lief. An der Ostereiersuche im Park der Generationen sind die Fitnessexperten beteiligt. Außerdem organisieren sie Rad- und Wandertouren und ein Beachvolleyball-Turnier.

2017 möchte René Meyer eine Physiotherapie im Haus eröffnen, nachdem kürzlich erst ein Sonnenstudio eingemietet hat. Außerdem soll die bestehende Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen ausgebaut werden. Das große Ziel ist, bis 2025 wenigstens 20 Prozent der Reichenbacher beim Gesundheitstraining zu unterstützen. Das eGym sei ein Mosaiksteinchen, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei handelt es sich um ein intelligentes System, das mittels vollelektronischer Trainingsgeräte und einem ständig angepassten Trainingsplan Daten speichert und den Wettbewerb untereinander ermöglicht.

Beim Jubiläum hat es der Injoy-Chef richtig krachen lassen und die Köpfe der Gäste mit positiven Gedanken gefüllt. Dazu hatte er Erfolgs- und Persönlichkeitstrainer Jörg Löhr eingeladen, den er seit 23 Jahren kennt. "Wir profitieren von den Ideen, den Motivationsschüben und der positiven Herangehensweise von Jörg. Immer, wenn große Aufgaben anstehen, haben wir regen Kontakt zu ihm. Er ist jederzeit inspirierend, voller Ideen und einer der authentischsten Menschen, die ich kenne", sagte René Meyer. Er selbst hatte zu Beginn der Veranstaltung die Entwicklung des Fitnessstudios von den Anfängen bis zur Gegenwart vorgestellt. Die After-Show-Party fand im Injoy statt, wo viele der Gäste den Abend gemütlich ausklingen ließen.