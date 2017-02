Kältetechnik-Projekt liegt seit 2008 auf Eis

Ein erster Anlauf vor neun Jahren war gescheitert. Jetzt tritt Reichenbachs Oberbürgermeister kräftig aufs Gaspedal. Doch die erhoffte Ingenieurausbildung ist nur mit Hilfe der Industrie realisierbar.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 09.02.2017



Reichenbach. Das Projekt eines Kältekompetenzzentrums in Reichenbach ist zurzeit in aller Munde. Reichenbach als Hochburg der Kältetechnik mit mehreren Branchen-Firmen, mit Kältefachschule und Ausbildung von Kältetechnikern im Berufsschulzentrum, könnte demnach mit einer zusätzlichen Ingenieurausbildung diese Position ausbauen. Zugleich, so die Hoffnungen, ließe sich damit ein Ersatz für den Verlust der Hochschulausbildung erreichen. Reichenbachs Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (CDU) hat die Fäden in die Hand genommen und will die Idee mit Hilfe der Wirtschaft, der regionalen und der Landespolitik umsetzen.

Die Anfänge reichen jedoch weit zurück. Wie die Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) auf Anfrage der "Freien Presse" bestätigte, gab es bereits vor neun Jahren einen Anlauf - mit ernüchterndem Ausgang. Am 6. August 2008 fand an der Hochschule in Zwickau ein Workshop Kältetechnik statt. Mitinitiator war der damalige Prorektor für Forschung, Gunter Krautheim. Krautheim stieg später zum Rektor der WHZ auf - und in seine Amtszeit fiel auch Dresdens Beschluss zur Schließung der Hochschul-Außenstelle in Reichenbach.

WHZ und Wirtschaftsvertreter erörterten 2008 die Potenziale des "interessanten und zukunftsträchtigen Gebietes". Sie beschlossen sogar die Vorbereitung der Gründung eines "Wachstumskerns Kältetechnik", wie WHZ-Pressesprecherin Silke Dinger jetzt erklärt. Aber: "Das gefühlte Interesse war groß, die Bereitschaft zur finanziellen Beteiligung nicht." Wohl habe der Unternehmer Willy Löffler, der die Firma Thermofin vor Reichenbachs Toren gegründet hatte, das Projekt maßgeblich unterstützt. Aber es zogen zu wenige andere Firmen der Branche mit.

Offenbar kam die Summe für eine so genannte Gründungs-Professur nicht zustande. Die WHZ stehe bis heute mit Löffler in Verbindung, sagt Silke Dinger. Die Idee vom Wachstumskern Kältetechnik blieb auf Eis liegen. "Aktuell ist die Etablierung einer speziellen Ingenieur-Ausbildung für Kältetechnik ohne die finanzielle Unterstützung durch die Branche an der WHZ nicht möglich", bedauert die Sprecherin.

Unterdessen sieht Raphael Kürzinger (CDU) weniger die WHZ als Partner, sondern die Berufsakademie (BA) Sachsen mit ihren Standorten in Glauchau und Plauen. Er erkenne inzwischen auch ein stärkeres Interesse der Wirtschaft und die Bereitschaft, das Projekt finanziell zu unterstützen. "Das Blatt hat sich gewendet", erklärt der Oberbürgermeister. Eine Bedarfsabfrage bei zahlreichen Firmen der Branche laufe zurzeit, bis Mitte Februar will Kürzinger den Überblick haben. Und für den März peilt er den nächsten Termin für Verhandlungen in Dresdens Ministeriumsstuben an.

Dass die Sächsische Innung der Kälte- und Klimatechnik (SIKK) nur wenig Bedarf an Kältetechnik-Ingenieuren meldet, beunruhige ihn nicht, sagt Reichenbachs Stadtoberhaupt. Es gehe mehr um den Fachkräftebedarf der Industrie.

Die Bürgerinitiative Bitex erklärt ihre Unterstützung für das Projekt, das Kältekompetenzzentrum sei "eine herrliche Idee", wie es Bitex-Sprecher Wolfgang Horlbeck formuliert. Doch die Bitex vergisst dabei nie ihre Prioritäten: "Es muss eine Lösung für die ,Tex' geben", betont Wolfgang Horlbeck, eine hochwertige Lösung und nicht den bloßen Verkauf der Immobilien. Sollten die Gebäude des vor dem Aus stehenden Hochschulstandortes für die Kältetechnik-Ausbildung genutzt werden, wäre das "eine Generallösung für Reichenbach".