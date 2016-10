Kind auf Bahngleis - Strecke gesperrt

erschienen am 17.10.2016



Netzschkau/Limbach. Zeugen haben am Sonntagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Limbach und Netzschkau ein Kind auf den Gleisen beobachtet. Sie alarmierten die Bundespolizei. Beamte eilten zum Einsatzort. Der 13-jährige Junge gab an, den Weg über die Schienen als Abkürzung benutzt zu haben. Nach eingehender Belehrung brachten die Beamten das in Netzschkau wohnende Kind zu seiner Mutter. Die Bahnstrecke war für eine halbe Stunde gesperrt. Es kam zu Verspätungen von zwei Nahverkehrszügen.

Die Bundespolizei appelliert an Eltern, ihre Kinder regelmäßig über die Gefahren zu warnen, die von Bahnanlagen ausgehen. "Die Kernbotschaft sollte dabei immer lauten: Bahnanlagen sind kein Freizeitpark und dürfen nicht betreten werden. Lieber zu spät ankommen, als überhaupt nicht", teilte die Bundespolizei mit. (fp)