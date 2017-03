Klingenthaler Freibad soll ab April saniert werden - Badesaison soll im August starten

erschienen am 23.03.2017



Klingenthal. Die Schönecker Firma HTL übernimmt bei der Sanierung des Dürrenbach-Freibads die Baumeisterarbeiten. Der Klingenthaler Stadtrat hat den Zuschlag den Schöneckern gegeben, die mit rund 222.000 Euro das günstigste Angebot vorgelegt hatten. "Wenn alles wie geplant läuft, sollen die Arbeiten am 3. April beginnen", erklärte dazu Bürgermeister Thomas Hennig (CDU). Komplett erneuert werden muss unter anderem die Mauer an der Hangseite. Verfüllt auf das normale Niveau des Beckens wird die Grube, die einst für den 10-Meter-Sprungturm gebraucht wurde.

Beide Becken werden anschließend komplett mit Folie verkleidet. Diese Arbeiten übernimmt die Klingenthaler Firma Berthold Abdichtungsbau, die von vier Bietern mit rund 170.000 Euro das günstigste Angebot eingereicht hat. Bereits im September vergangenen Jahres, gleich nach dem Ende der Badesaison, war der Eingangsbereich abgerissen worden. Für dessen Neubau werden derzeit Angebote eingeholt. Die Sanierungsarbeiten sollen maximal vier Monate dauern. "Sollten wir wie geplant Anfang August fertig sein, wird das Freibad noch einmal geöffnet", so der Bürgermeister. Etwa eine Woche dauere es, bis das Bad wieder mit Wasser gefüllt sei. Dann lohne es sich sich noch für einen Badespaß im Spätsommer.

Hennig ist zufrieden, dass die Angebote für die Baumeisterarbeiten und die Auskleidung mit Folie insgesamt rund 60.000 Euro unter der Kalkulation liegen. "Damit haben wir eine Reserve. Das kann nicht schaden." Eine Veränderung soll es beim Zulauf des Wassers geben. Bislang läuft das Frischwasser zuerst ins Nichtschwimmerbecken, was bedeutete, dass die Jüngsten das kälteste Badewasser hatten. Künftig soll es über eine Leitung in den mittleren Bereich geleitet werden.

Die Kosten für die Sanierung der in diesem Jahr 81 Jahre alten Anlage werden sich auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Für die Arbeiten am Badebereich hat Klingenthal einen Fördermittelbescheid über 250.428 Euro aus dem Programm "Brücken in die Zukunft" erhalten. An Eigenmitteln muss die Stadt rund 250.000 Euro beisteuern. Seit Ende August läuft deshalb eine Spendenaktion, über die inzwischen rund 50.000 Euro zusammenkamen. (tm)