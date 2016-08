KreisbehÃ¶rde schlieÃŸt zeitweilig Kfz-Stelle: Kunden sind verÃ¤rgert

Kreisbehörde schließt zeitweilig Kfz-Stelle: Kunden sind verärgert

Ein Vorgriff auf die Verwaltung der Zukunft: Reichenbacher müssen künftig Formalitäten in Plauen erledigen.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 31.08.2016



Reichenbach. Autohändler und private Käufer von Fahrzeugen standen gestern staunend und vielfach auch verärgert vor der Kfz-Zulassungsstelle in Reichenbach. Nach der Führerscheinstelle, die bereits seit dem 14. Juni vom Landratsamt "bis auf weiteres geschlossen" wurde und elf Wochen später noch immer verwaist ist, machte gestern die Kfz-Zulassungsstelle unangekündigt die Schotten dicht.

Normalerweise ist dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr geöffnet, so standen auch gestern die beiden Autoschilder-Prägedienste am Morgen bereit und hatten ihre Technik hochgefahren, als die ersten Kunden eintrafen. Dann sprach es sich herum: Das Landratsamt habe die drei Mitarbeiter vom Büro-Container an der Marienstraße nach Auerbach beordert, um dort personelle Lücken zu schließen. Von einem Moment zum anderen.

Der Obermylauer Autohändler Frank Singer stand 9.30 Uhr vor verschlossenen Türen und fuhr dann nach Auerbach, um Autos für seine Kunden anzumelden. Zwischendurch fand er noch ein paar Minuten Zeit und kam in die Redaktion der "Freien Presse". Derlei unzuverlässiges Verhalten sei einer Behörde unwürdig. "Wer ordnet denn so etwas an?", schimpfte er und bat die Redaktion, das herauszubekommen. "Gehen Sie der Sache bitte nach."

Ähnlich verdutzt äußerte sich kurz darauf René Uhl von der Reichenbacher Firma Rotter, die an der Friedensstraße Autohandel und Werkstatt betreibt. "Na toll. Die Kunden wollen heute ihre Fahrzeuge haben." Sagte es und eilte davon, um sie in Plauen anzumelden.

Aus dem Landratsamt hieß es gestern Mittag: "Die Kfz-Zulassungsstelle in Reichenbach bleibt vom 30. August bis 2. September aus personellen Gründen geschlossen." Wer den Service nutzen will, sollte die Dienststellen in Auerbach, Adorf und Plauen nutzen. Später erklärte Pressesprecherin Kerstin Büttner: "Ja, die kurzfristige Entscheidung ist nicht glücklich - wir bitten um Entschuldigung." Zu geplantem Urlaub komme noch ein erhöhter Krankenstand hinzu. Deshalb bleiben Plauen und Auerbach mit der größten Besucherfrequenzen geöffnet. Doch all das ist ein Vorgriff auf die Vogtlandkreis-Verwaltung der Zukunft.

Im Oktober 2015 wurde bekannt, dass der Kreis aus Kostengründen die Kfz-Stellen Reichenbach, Adorf und Auerbach schließen und den Service in Plauen konzentrieren will. Reichenbachs Ex-Oberbürgermeister Dieter Kießling (CDU) und Stadtrat Henry Ruß (Linke) versuchten als Kreisräte, bürgerrelevante Bereiche zu erhalten. Der neue OB Raphael Kürzinger (CDU) sieht den Erhalt nicht als Priorität. Bereits im Wahlkampf sagte er, es sei wichtiger Ärzte zu haben als eine Kfz-Stelle.