Kreiseigener Kulturbetrieb wird 20 und sendet ein Lebenszeichen

Für das Jahr 2017 steht die Finanzierung, darüber hinaus nicht. Interims-Chef Kießling lädt zur Geburtstagsfeier ein - selektiv.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 28.10.2016



Reichenbach. Die vom Sparkurs des Vogtlandkreises betroffene kreiseigene Vogtland Kultur GmbH wird 20. Dass die Jubiläumsfeier nächsten Dienstag nicht am Firmensitz in Reichenbach stattfindet, sondern in der Göltzschtalgalerie Auerbach, sorgt angesichts der langfristig noch immer ungesicherten Zukunft des Kulturbetriebes für Irritationen.

Der amtierende Geschäftsführer Dieter Kießling wiegelt jedoch ab. Die Auerbacher Galerie-Chefin Romy Hartwig habe die Organisation übernommen und die ebenfalls zum Kulturbetrieb gehörende Nicolaikirche als Veranstaltungsort vorgeschlagen. Mehr, betont Kießling, stecke nicht dahinter.

Nach Querelen um finanzielle Einschnitte im Vogtland und Kürzungen bei der kreiseigenen GmbH wollte Kießling ganz bewusst ein Lebenszeichen senden. "Wir wollen die Veranstaltung nutzen, um den Mitarbeitern danke zu sagen", erklärte der Übergangs-Geschäftsführer gestern im Gespräch mit der "Freien Presse". "Warum sollten wir uns verstecken?" 51 Mitarbeiter sind im Kulturbetrieb tätig, davon 43 fest angestellt. Deren Engagement und Einsatzbereitschaft sei hervorragend, der Betrieb laufe weiter, betont Reichenbachs Ex-Oberbürgermeister. Doch Baustellen, räumt Kießling ein, gibt es im Kulturbetrieb. Auch seine Nachfolge gehöre dazu.

Immerhin ist die Finanzierung der Gesellschaft für 2017 gesichert. Wie bereits seit Jahren, so fließen 2017 erneut 128.000 Euro aus der Betreibergesellschaft des Einkaufszentrums Plauen Park. 800.000 Euro Zuschüsse zahlt der Kulturraum Vogtland-Zwickau, der die Mittel des Freistaates verteilt. Da der Kreis seine Zuschusszahlungen einstellt, sollen die Kommunen 143.000 Euro aufbringen. Reichenbach als Sitz der Gesellschaft und Nutznießer des Neuberinhauses beteiligt sich mit 40.000 Euro, Auerbach (Göltzschtalgalerie) mit 30.000 Euro. Beide Kommunen stemmen, wie Kießling betont, überproportionale Summen, um den kleineren Sitzgemeinden entgegenzukommen. Markneukirchen (Freilichtmuseum Landwüst und Eubabrunn) trägt 27.000 Euro und Muldenhammer (Mineralienwelt und Besucherbergwerk) 6000 Euro. Rodewisch sollte 40.000 Euro für die Bibliothek beisteuern, die Verhandlungen dazu seien noch nicht abgeschlossen. Einzig Neuensalz als Sitz des Konzert- und Ausstellungszentrums Kapelle Neuensalz will offenbar nichts zum weiteren Betrieb durch die Vogtland Kultur GmbH beitragen. Dazu Kießling: "Es wird auch ohne Neuensalz gehen." Doch die Kreisbehörde hat angekündigt, in dem Fall die Kapelle per 31. Dezember zu schließen.

Dieter Kießling verteidigt das auf drei Säulen fußende Modell für 2017: Plauen-Park-Zuschuss, Kulturraum-Mittel und kommunale Beteiligung. Wie sich die Finanzierung ab 2018 stemmen lässt, sei offen. Mehr Kultur für weniger Geld zu haben, sei nahezu unmöglich, erklärte er.

Die Feier am 1. November soll dem Anlass angemessen und dementsprechend zurückhaltend ausfallen. Neben den Mitarbeitern sind die Kreis-Spitzen und die Bürgermeister aller Sitzgemeinden der Kultur GmbH eingeladen. Mit einer Ausnahme: Carmen Künzel. "Die Neuensalzer Bürgermeisterin laden wir nicht ein", erklärte Kießling.

Ebenfalls am 1. November tagt der Beirat der Kultur GmbH. Das Gremium unter Führung des Plauener CDU-Kreisrates Lutz Kowalzick ist seit Beginn der Spardebatte öffentlich nicht in Erscheinung getreten. Der Beirat, heißt es aus dem Landratsamt, gebe Empfehlungen für das weitere Handeln.