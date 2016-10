KrÃ¶tenschutzanlage defekt: 20 Eimer sollen vorerst helfen

Krötenschutzanlage defekt: 20 Eimer sollen vorerst helfen

Die Straße am Mühlteich ist heute weniger befahren als vor 20 Jahren. Dennoch muss der Kreis Amphibien schützen. Vor einer Entscheidung wird gezählt.

Von Ulrich Riedel

erschienen am 10.10.2016



Reichenbach/Hauptmannsgrün. Die im Umfeld des Hauptmannsgrüner Mühlteiches lebenden Amphibien haben einen starken Fürsprecher im Kreistag. Der Abgeordnete Dieter Rappenhöner (Grüne) aus Plauen bewegte das Landratsamt jetzt zu einer ausführlichen Erklärung, in der die Behörde darlegt, wie sie ihren Pflichten nach Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes nachzukommen gedenkt.

Konkret geht es um den Schutz von Amphibien, die auf dem Weg in ihr Laichgewässer die Kreisstraße 7802 überqueren müssen. Die zwischen 1992 und 1995 angelegte so genannte Amphibienleiteinrichtung am Mühlteich ist beschädigt, lückenhaft und verlottert, der 20 Zentimeter breite Durchgang des Krötentunnels ist unterdimensioniert. "Die Funktionsweise der Anlage ist nicht gewährleistet", räumt der Amtsleiter für Straßenunterhalt und -instandsetzung des Vogtlandkreises, Dietmar Rentzsch, ein. Die Krötenschutzzäune an Kreisstraßen fallen in seine Zuständigkeit.

Der Vogtlandkreis muss handeln. Zunächst hatte die Straßenmeisterei Reichenbach eine Kompletterneuerung der Anlage geplant. Kosten: 40.000 bis 45.000 Euro. Das wäre allerdings für den in Finanznöten steckenden Vogtlandkreis nur dann zu vertreten, wenn es dort tatsächlich noch schützenswertes Getier gibt. Und: Die in den 1990er Jahren als Autobahnzubringer viel befahrene Straße habe deutlich an Bedeutung verloren. Amtsleiter Rentzsch unterbreitet daher einen anderen Vorschlag: Im Frühjahr 2017 will er einige Bauteile der alten Leiteinrichtung neu anordnen und an deren Ende etwa 20 Eimer eingraben lassen. Die Amphibien sollen dort entlang geleitet werden und in die Eimer plumpsen. Das Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach (NUZ) könne sie dann erfassen und analysieren, bevor eine Entscheidung über Erneuerung oder Reparatur der Anlage fällt. Mit dem NUZ bestehe eine gute Zusammenarbeit.

Dieter Rappenhöner lobt die Beantwortung seiner Anfrage als grundsätzlich gute Arbeit der Verwaltung, dennoch hat er Einwände. Beim Bau des Amphibienschutzes wurden seinerzeit 500 bis 1000 Erdkröten und 200 Grasfrösche gezählt. Durch den traurigen Zustand des Schutzes könnten jetzt ganze Populationen erloschen sein. Ebenso gut könnten sich dort aber unter Schutz stehende Arten neu angesiedelt haben. Rappenhöner erklärt: "Was ist, wenn Kammmolche festgestellt werden?" Und er gibt die Antwort selbst: Dann müsste der Kreis den Neubau stemmen. Was der Grüne bemängelt, ist die offenbar unzureichende behördliche Kontrolle des Amphibienschutzes über viele Jahre hinweg. Erst ein Anwohner, der auf den maroden Zustand hinwies, habe den Stein ins Rollen gebracht.